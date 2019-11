Lewandowski schrijft historie; Bayern dient Dortmund weer dikke nederlaag toe

Bayern München heeft Borussia Dortmund zaterdagavond een pijnlijke nederlaag toegediend in de Bundesliga. In het eerste competitieduel onder leiding van interim-trainer Hansi Flick won der Rekordmeister met 4-0. Robert Lewandowski was tweemaal trefzeker tegen zijn oude club en staat dit seizoen op zestien treffers. Hij scoorde dit seizoen in elke wedstrijd in de Bundesliga en de Champions League; geen enkele speler wist ooit elf opeenvolgende wedstrijden in de Duitse competitie tot scoren te komen. Bayern deelt de tweede plek in de competitie met RB Leipzig. Koploper Borussia Mönchengladbach heeft een punt meer en een duel tegoed. Dortmund staat vijfde.

Lewandowski had niet lang nodig om zich te verzekeren van het indrukwekkende record. Na zestien minuten werd een voorzet van Serge Gnabry nog afgeslagen door Dortmund, maar de bal kwam goed voor de voeten van Benjamin Pavard. Die nam het leer uit de lucht en vond Lewandowski, die opdook bij de eerste paal en ongehinderd raak mocht koppen. Het was een van de weinige hoogtepunten van de eerste helft. Beide ploegen maakten weinig indruk, al waren de meeste kansen voor Bayern. Zo werd een treffer van Gnabry, na een van richting veranderd schot van Lewandowski, zeven minuten voor rust afgekeurd wegens buitenspel.

Lewandowski probeerde zijn ploeggenoten in de eerste helft naar voren te slepen, maar met wisselend succes. In de tweede helft was Bayern in aanvallend opzicht een stuk daadkrachtiger. Kort na de onderbreking verdubbelde Gnabry de marge. Een voorzet van Thomas Müller ging voorbij aan Lewandowski, maar werd door de buitenspeler verlengd richting de hoek verlengd. Aanvankelijk werd het doelpunt afgekeurd, maar na tussenkomst van de VAR bleek de treffer rechtmatig. Voor Müller was het zijn honderdste assist in de Bundesliga: het hoogste aantal in de competitie sinds statistiekenbureau Opta de cijfers bijhoudt (2004).

Het werd uiteindelijk nog erger voor Dortmund. Na een uur liet Lewandowski een goede kans op de 3-0 onbenut, maar een kwartier voor tijd prikte hij toch zijn tweede treffer van de avond binnen. De Pool hield de bal goed bij zich onder druk, combineerde met Müller en rondde van dichtbij af. Door een eigen doelpunt van voormalig Bayern-verdediger Mats Hummels, die een voorzet van Ivan Perisic onbedoeld achter zijn eigen keeper werkte, won Bayern met 4-0. Voor het derde seizoen op rij incasseert Dortmund een dikke nederlaag in de Allianz Arena, na een eerdere 6-0 en 5-0.