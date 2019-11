Baan Emery verder op de tocht na teleurstellend verlies tegen Leicester City

Arsenal is er zaterdagavond voor de vierde keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Premier League. De ploeg van manager Unai Emery kwam er niet aan te pas tegen Leicester City, dat verdiend won: 2-0. The Foxes rukken daardoor op naar de tweede plek in de Engelse competitie, al komt achtervolger Manchester City zondag nog in actie tegen Liverpool. Bij Arsenal, dat zesde staat, zal de druk op Emery door de nederlaag verder toenemen.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Arsenal-spits Alexandre Lacazette, die de bal uit de kluts opeens voor zijn voeten vond. De inzet van de Fransman ging echter net naast. Daarna werden de Londenaren slordig en had Leicester het beste van het spel. Ayoze Perez was gevaarlijk met een schot van afstand, terwijl Youri Tielemans bij de tweede paal Jamie Vardy leek te bedienen. De spits van Leicester maaide echter over de bal heen en liet daarmee een goede kans liggen. Vlak voor rust vloog een vrije trap van James Maddison rakelings over de kruising van het Arsenal-doel.

Drie minuten na de pauze had Wilfred Ndidi de thuisploeg op voorsprong moeten zetten, maar de Nigeriaan mikte in volledig vrije positie op de lat. Een kleine tien minuten later scoorde Pierre-Emerick Aubameyang op aangeven van Sead Kolasinac, maar de Arsenal-spits deed dat vanuit buitenspelpositie en werd teruggefloten. Aan de andere kant sloeg Leicester toe: Vardy kon het prachtige teamdoelpunt eenvoudig afmaken na een combinatie tussen Harvey Barnes en Tielemans: 1-0.

Enkele minuten later had Vardy opnieuw een grote kans, maar ditmaal stuitte de Engelsman op doelman Bernd Leno. In de 75ste minuut gooide Leicester de wedstrijd alsnog in het slot: Vardy legde terug op Maddison, die de bal droog en laag in de hoek schoof: 2-0. Arsenal werd daarna bij momenten van het kastje naar de muur getikt door Leicester, maar wist de schade tot twee tegentreffers te beperken.