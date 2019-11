Ryan Babel maakt entree in elfde minuut; verrassende koploper Süper Lig

Galatasaray heeft zich in eigen land hersteld na de midweekse 6-0 nederlaag bij Real Madrid in de Champions League. Op bezoek bij nummer negen Gaziantepspor won de ploeg van trainer Fatih Terim met 0-2. Galatasaray staat daardoor vierde in de competitie. Sivasspor won eerder op de zaterdag met 2-0 van Konyaspor en gaat verrassend aan kop, al kan men zondag nog gepasseerd worden door Alanyaspor. Dan moet de nummer drie wel zien te winnen bij Trabzonspor.

Gaziantepspor – Galatasaray 0-2

Voor het eerst dit seizoen begon Babel in een officiële wedstrijd van Galatasaray op de bank. Het duurde echter maar tien minuten voordat de aanvaller zijn entree maakte, want Florin Andone viel uit met een blessure. Halverwege de eerste helft nam Galatasray evenwel de leiding in de Gaziantep Arena. Toen de thuisploeg de bal onvoldoende wegwerkte voor het eigen strafschopgebied, knalde Ömer Bayram heerlijk raak vanaf circa achttien meter: 0-1. Het tweede doelpunt volgde vlak voor rust en kwam op naam van Soufiane Feghouli, die eenvoudig kon afronden na een lage voorzet van Emre Tasdemir vanaf de linkerflank. Het was voor Galatasaray de tweede competitiezege op rij, en een belangrijke opsteker na de vernedering door Real Madrid.

Sivasspor - Konyaspor 2-0

Sivasspor is de voorbije weken bezig aan een opmars en mag zich nu op de eerste plek melden. De overwinning op Konyaspor kwam pas in de slotfase tot stand. De wedstrijd werd twaalf minuten voor tijd opengebroken doordat Levan Shengelia van Konyaspor zijn tweede gele kaart kreeg, en in de tachtigste minuut opende Emre Kilinc de score met een geweldig afstandsschot. Vanaf circa 25 meter plaatste Kilinc de bal met een zwabber in de verre bovenhoek; keeper Serkan Kirintili kon slechts toekijken. De definitieve beslissing kwam vlak voor tijd, via een afstandsschot van Hakan Arslan vanaf ongeveer dezelfde positie. Zijn inzet was een stuk lager en belandde in de rechterhoek: 2-0.