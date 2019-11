Icardi is binnen vijf minuten goud waard voor zwoegend Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft ternauwernood de tweede domper op rij kunnen voorkomen in de Ligue 1. Na de 2-1 nederlaag tegen Dijon leek de koploper van de Ligue 1 ook punten te morsen op bezoek bij Stade Brest, maar Mauro Icardi bepaalde in de slotfase anders. De spits viel in de tachtigste minuut in en produceerde vijf minuten later het winnende doelpunt: 1-2. PSG gaat met dertig punten aan kop in de competitie. Nummer twee Angers heeft twintig punten en komt zaterdagavond nog in actie tegen Stade Reims.

Na de verrassende nederlaag tegen Dijon wist PSG zich in de Champions League te herstellen tegen Club Brugge (1-0), al was van een overtuigende zege geen sprake. De manschappen van Thomas Tuchel hadden dus nog wat te bewijzen op bezoek bij Brest. De bezoekers moesten het echter stellen zonder Kylian Mbappé, die een blessure overhield aan de wedstrijd tegen Club, en zonder Keylor Navas. De doelman raakte geblesseerd tijdens de warming-up en werd op het laatste moment vervangen door Sergio Rico.

Na 45 minuten zal PSG met gemengde gevoelens de kleedkamer hebben opgezocht. Dankzij een doelpunt van Ángel Di María leidde men met 0-1, maar Brest bracht de topclub geregeld in moeilijkheden. Het enige doelpunt van het eerste bedrijf viel zes minuten voor de rust. De Argentijn werd weggestoken door een scherpe pass van Julian Draxler en mocht afstormen op het doel van Gautier Larsonneur. Di María was de uitgekomen keeper te slim af met een fraai uitgevoerde stift. De goal werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar toegekend na tussenkomst van de VAR.

Evenwel was PSG gewaarschuwd toen het begon aan de tweede helft. Er waren voldoende aanknopingspunten voor Brest, dat na 65 minuten goed wegkwam toen een schot van Edinson Cavani langs de lat scheerde. Achttien minuten voor tijd kreeg Brest waar het op hoopte. Thiago Silva kreeg geen grip op Irvin Cardona, die Yoann Court aan zijn linkerzijde vond. Court bediende Samuel Grandsir, die zijn invalbeurt al binnen zeven minuten bekroonde met een goal. Puntenverlies voor PSG leek aanstaande, maar mede-invaller Mauro Icardi besliste het duel in het voordeel van de koploper. Toen Brest een voorzet van Eric Maxim Choupo-Moting niet kon verwerken, stond Icardi vlak voor het doel klaar om te profiteren.