Van Basten schrijft reactie Ajax voor: ‘Hij heeft nog een contract, doei’

Als het aan Marco van Basten ligt, werkt Ajax niet mee aan een vertrek van Erik ten Hag naar Bayern München. De succesvolle trainer wordt gezien als een van de belangrijkste kandidaten om aan de slag te gaan als permanente opvolger van Niko Kovac. Van Basten heeft weinig begrip voor het standpunt van directeur voetbalzaken Marc Overmars, die vorige maand aangaf te zullen 'kijken' naar een eventueel bod van Bayern.

Mocht Overmars gebeld worden door Bayern, dan hoopt Van Basten op een ferme reactie van de beleidsbepaler. "Als Ajax moet je helemaal niet akkoord gaan, joh. Je moet hem gewoon behouden", benadrukt de analist zaterdagavond bij FOX Sports. "Hij hoort bij Ajax en doet het goed bij Ajax. Punt. Hij heeft nog een contract. Doei." Overmars stelde echter 'heel blij' te zijn met de interesse uit Duitsland, daar het een teken is dat Ten Hag goed presteert. Ajax 'denkt mee' met zowel spelers als trainers voor wie interesse is, voegde hij toe.

Bayern-fans begrijpen vertrek Kovac en zien Ten Hag graag komen

"Ik vind dat zo raar", aldus Van Basten. "Ten Hag doet het goed. Houden die handel! Het lijkt in Nederland wel alsof we iedereen maar weg willen hebben. Spelers die het goed doen: verkopen. Trainers die het goed doen: verkopen. Houd ze hier, dan hebben wij ook nog wat om van te genieten." Het is volgens de oud-topvoetballer 'niet zo makkelijk' om een 'nieuwe Erik ten Hag' te strikken. "Je moet aan jezelf denken. Punt."

Vrijdagavond schreef De Telegraaf dat er een grote kans is dat Ten Hag bezig is aan zijn laatste seizoen in Amsterdam. Samen met Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain zou hij de enige serieuze kandidaat zijn om na dit seizoen het stokje over te nemen in de Allianz Arena. Momenteel worden de honneurs waargenomen door assistent-trainer Hansi Flick. Ten Hag heeft nog een contract tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA.