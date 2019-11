Valencia en Jasper Cillessen laten sportieve crisis achter zich

Valencia lijkt de sportieve dip achter zich te hebben gelaten. Het team van trainer Albert Celades was zaterdag met 2-0 te sterk voor Granada en boekte zodoende de tweede overwinning op rij in LaLiga, en de derde alle competities meegerekend: een prestatie waar los Chedeze voetbaljaargang nog niet in waren geslaagd. Door de overwinning staat Valencia voorlopig op een zevende plaats, met twintig punten uit dertien wedstrijden.

Valencia en Granada waren in het eerste bedrijf aan elkaar gewaagd. De bezoekers hadden het in de eerste 45 minuten niet zwaar te verduren, maar waren in aanvallend opzicht ook niet gevaarlijk rondom het doelgebied van Jasper Cillessen. Het team van Celades had voor rust slechts een goede kans: een ferm schot van Rodrigo Moreno met rechts, waar doelman Rui Silva een goed antwoord op had.

Na nog geen uur spelen leek Valencia op 1-0 te komen, maar de VAR keurde de treffer van Dani Parejo af omdat Kévin Gameiro in de baan van het schot stond. De thuisploeg oogde gevaarlijk, al regende het desondanks geen kansen. Een kwartier voor tijd viel de openingstreffer alsnog toen Daniel Wass van dichtbij de bal hoog in het doel schoot en de VAR geen onregelmatigheden kon ontdekken.

Het duel ging op en neer, met goede kansen voor Gameiro en Domingos Duarte, maar diep in de extra tijd viel de beslissing. Ferran Torres rondde een counter met veel snelheid keurig in de bovenhoek af: 2-0. Na de interlandperiode speelt Valencia een uitwedstrijd tegen Real Betis. Vier dagen later wacht een weerzien met Chelsea in de Champions League.