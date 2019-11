‘Sterke en atletische verdediger’ ruilt PSV volgende week in voor Engeland

Nigel Lonwijk neemt volgende week afscheid van PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdagavond. Volgens de regionale krant heeft de zeventienjarige verdediger gekozen voor een overstap naar Wolverhampton Wanderers. Lonwijk had nog geen profcontract in Eindhoven, waardoor Wolverhampton enkel een opleidingsvergoeding van 220.000 euro moet betalen aan PSV.

Lonwijk wordt door de krant omschreven als een 'sterke en atletische verdediger', die bij PSV had kunnen blijven als hij dat gewild zou hebben. Het talent speelt voor PSV Onder-19, maar heeft geen vaste basisplaats kunnen afdwingen. Verwacht wordt dat hij in januari een meerjarig contract zal ondertekenen bij Wolverhampton, de huidige nummer vijftien van de Premier League. Intern zou Lonwijk zijn vertrek al hebben aangekondigd.

Zodoende raakt PSV in korte tijd beide broers Lonwijk kwijt. Eind mei maakte Justin Lonwijk, de oudere broer van Nigel, transfervrij de overstap naar FC Utrecht. In een oefenwedstrijd tegen uitgerekend Jong PSV liep hij echter een knieblessure op. Die houdt hem al sinds medio augustus aan de kant. Inmiddels is Lonwijk weer aan de betere hand; volgens het Eindhovens Dagblad is de verwachting dat hij 'op niet al te lange termijn' zijn rentree maakt.