Kwakkelend Tottenham Hotspur incasseert ook vijfde domper op rij

Tottenham Hotspur is er niet in geslaagd om een einde te maken aan een tegenvallende reeks resultaten in de Premier League. Nadat de vorige vier competitiewedstrijden resulteerden in nederlagen tegen Brighton & Hove Albion en Liverpool en remises tegen Watford en Everton, werd er zaterdagmiddag in eigen huis ook met 1-1 gelijkgespeeld tegen promovendus Sheffield United. De Londenaren bezetten momenteel de twaalfde plek in de Engelse hoogste afdeling en kunnen later dit weekend nog ingehaald worden door onder meer Manchester United.

Tottenham Hotspur - Sheffield United 1-1

Tottenham wist in de eerste helft opnieuw geen indruk te maken en het grootste gevaar kwam voor rust van de bezoekers. Chris Basham kreeg na een paar minuten al een goede kans om de score te openen, maar hij stuitte op Paulo Gazzaniga. De vervanger van Hugo Lloris moest niet veel later opnieuw ingrijpen na een poging van John Fleck, terwijl hij met een halfuur op de klok opgelucht kon ademhalen toen John Lundstram slechts de paal raakte. Tottenham stelde daar in aanvallend opzicht weinig tegenover en kwam niet dichterbij een doelpunt dan een schot van Giovani Lo Celso dat niet ver naast het doel van Dean Henderson ging.

Een fraaie actie van Lys Mousset leverde niet lang na de rust opnieuw een goede kans op voor de bezoekers, maar zijn poging vloog net langs het doel van Gazzaniga. Son had daarna aan de overkant meer geluk toen hij de bal via een verdediger voor zijn voeten kreeg en tussen de benen van Henderson door raak schoot. Even leek het er vervolgens op dat Sheffield binnen twee minuten weer langszij zou komen, maar een doelpunt van David McGoldrick werd na langdurig overleg met de VAR uiteindelijk afgekeurd wegens buitenspel. The Blades hadden ruim tien minuten voor tijd echter meer geluk toen een voorzet van George Baldock langs alles en iedereen in het doel zeilde en een check van de VAR even later uitwees dat er geen sprake was van buitenspel.

Burnley - West Ham United 3-0

Burnley begon goed aan de thuiswedstrijd tegen the Hammers en via Ashley Barnes stond het na iets meer dan tien minuten spelen al 1-0. Chris Wood dacht de voorsprong vervolgens een dikke vijf minuten voor rust te verdubbelen, maar zijn treffer werd uiteindelijk afgekeurd via buitenspel. Dankzij een uithaal van opnieuw Wood vlak voor de onderbreking kwam Burnley echter toch nog op 2-0 en een ongelukkig moment van West Ham-doelman Roberto wierp the Clarets vervolgens ook de 3-0 in de schoot. De keeper sloeg nog geen tien minuten na de hervatting van de wedstrijd een corner in eigen goal en gooide het duel daarmee definitief in het slot.

Newcastle United - Bournemouth 2-1

Nathan Aké begon opnieuw in de basis bij Bournemouth en hij zag van achteruit hoe Harry Wilson de bezoekers na een kwartier spelen op voorsprong zette. Newcastle liet zich in de eerste helft echter ook niet onbetuigd en the Magpies kwamen via DeAndre Yedlin, die eerst nog moest vrezen dat zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel, een paar minuten voor de rust weer op gelijke hoogte. Vlak na de onderbreking kwam de thuisploeg via Ciaran Clak ook op voorsprong en Bournemouth slaagde er in het restant van het duel niet meer in om die marge weg te poetsen.

Southampton - Everton 1-2

Een vroeg doelpunt van Tom Davies zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft. Na een corner kopte Mason Holgate de bal richting de verste paal, waar Tom Davies de bal van dichtbij achter Alex McCarthy kopte: 0-1. Southampton maakte een passieve en nerveuze indruk voor rust, mede door de fluitconcerten en vijandigheid van de eigen fans. Vier minuten na rust verscheen toch de 1-1 op het scorebord: Danny Ings tikte van dichtbij binnen, na een actie van Sofiane Boufal op rechts. Een kwartier voor tijd viel de beslissing: na een sublieme voorzet van Djibril Sidibé vanaf rechts rondde Richarlison bij de tweede paal af: 1-2. Het aluminium stond niet veel later de 1-3 van Alex Iwobi in de weg.