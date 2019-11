Schlemiel Karim Rekik leidt overwinning RB Leipzig in; Schalke 04 baalt

RB Leipzig is voorlopig op een tweede plaats in de Bundesliga terug te vinden. Het team van Julian Nagelsmann zegevierde zaterdag ruim over Hertha BSC, dat één punt uit de laatste vier duels heeft verzameld. Schalke 04 kwam tot driemaal toe op voorsprong tegen Fortuna Düsseldorf, maar dat was niet voldoende voor een overwinning. 1. FC Union Berlin blijft goed bezig en heeft na de zege op FSV Mainz 05, de derde driepunter in de laatste vier wedstrijden, nu twee punten meer dan stadsgenoot Hertha.

Hertha BSC - RB Leipzig 2-4

De thuisploeg, met Karim Rekik en Javairo Dilrosun, groef zich in de eerste helft in en deelde regelmatig speldenprikken uit. Dat leidde na iets meer dan een half uur spelen tot de 1-0: een geplaatst schot van Maximilian Mittelstädt vanaf een meter of twintig. Het bezoek rechtte de rug en zorgde nog voor rust voor de ommekeer. Timo Werner benutte een penalty, na een handsbal van Rekik, en de Nederlander veranderde in de extra tijd een schot van Marcel Sabitzer van richting: 1-1 en 1-2. In de tweede helft hielden de teams elkaar in evenwicht, maar enkele minuten voor het einde sloegen de bezoekers voor een derde keer toe. Na een pass van Werner bekroonde Kevin Kampl een individuele actie met de 1-3. In de extra tijd zorgden Werner met zijn tweede en Davie Selke voor de eindstand: 1-4 en 2-4.

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 3-3

Het team van David Wagner ging met een minimale voorsprong de rust in en dat was verdiend te noemen. Na een lastig begin sloeg Schalke na een half uur spelen toe via een snelle counter, met Daniel Caligiuri als eindstation. Hij schoot de bal met rechts in de verre hoek: 1-0. In het restant van het eerste bedrijf behield de thuisploeg de controle over de wedstrijd. Rouwen Hennigs tekende na dik een uur spelen vanaf elf meter, na een handsbal van Weston McKennie, voor de gelijkmaker. Na een corner van Bastian Oczipka kopte Ozan Kabak luttele minuten later echter de 2-1 binnen. Het venijn zat in de slotfase, met een hoofdrol voor Hennings: hij maakte uit een counter de 2-2 en tekende uiteindelijk na een goede combinatie met Kaan Ayhan voor de 3-3. Tussendoor had Suat Serdar een defensieve misstap afgestraft.

FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 2-3

In het weekend dat in Berlijn stil wordt gestaan bij het dertigjarig jubileum van de val van de Berlijnse Muur droeg Union ook zijn steentje bij aan de feestelijkheden. De promovendus kreeg op bezoek in Mainz via Christian Gentner na een kwartier zijn eerste kans van de wedstrijd, maar de middenvelder zag zijn poging uiteindelijk over het doel van Robin Zentner gaan. Marcus Ingvartsen had met een halfuur op de klok echter meer geluk en hij zette de bezoekers met een intikker op voorsprong. De ploeg van Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste dacht daarop met een minimale achterstand de rust in te gaan, maar in de blessuretijd ging het nog een keer mis voor Mainz toen Sebastian Andersson een corner binnen kon koppen. Een tweede rake kopbal van Andersson leverde vlak na rust ook de 0-3 voor de bezoekers op, waarna Mainz in de slotfase toch nog wat terugdeed. Late doelpunten van Karim Onisiwo en Dabiel Brosinski bleken echter niet genoeg om een comeback in gang te zetten.

SC Paderborn - FC Augsburg 0-1

Hekkensluiter Paderborn kreeg na ruim vijf minuten spelen een uitgelezen kans om de voorsprong te pakken toen een overtreding van Raphael Framberger in de zestien een penalty opleverde. Klaus Gjasula ontfermde zich vervolgens over het buitenkansje, maar hij slaagde er niet in om de bal langs Tomás Koubek te schieten. Augsburg had een paar minuten voor de rust meer geluk toen Philipp Max van een meter of 25 aan mocht leggen voor een vrije trap en zijn fraaie poging liet Leopold Zingerle kansloos. In de tweede helft dacht Alfred Finnbogason de voorsprong van de bezoekers vervolgens te verdubbelen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Ondanks kansen over en weer werd er daarna niet meer gescoord, al ging er in de slotfase opnieuw een streep door een goal van Augsburg nadat er buitenspel werd geconstateerd. De weer van een blessure teruggekeerde Jeffrey Gouweleeuw viel in de extra tijd in bij de bezoekers.