Geblunder achterin komt Phillip Cocu duur te staan in East Midlands derby

Het Derby County van Phillip Cocu heeft zaterdagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden in de East Midlands derby tegen streekgenoot Nottingham Forest. Een foutieve pass van Jayden Bogle stond namelijk aan de basis van een doelpunt van Lewis Grabban en zijn treffer bleek uiteindelijk de enige goal van de middag. Nottingham nadert koploper West Bromwich Albion door de 1-0 zege tot op twee punten, terwijl Derby op plek vijftien blijft steken.

Nadat beide ploegen in de eerste helft een aantal kansen creëerden ging het tien minuten na de rust mis voor the Rams toen een slechte pass van Bogle achterin in niemandsland terechtkwam en Grabban er als de kippen bij was om hiervan te profiteren. Jack Marriott kreeg hierna nog twee mogelijkheden om wat terug te doen, maar slaagde er niet in om een doelpunt te maken, waardoor een nederlaag onafwendbaar bleek voor de manschappen van Cocu.