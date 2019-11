Emanuelson: 'Voor mij blijft de wedstrijd tegen Ajax altijd speciaal’

Ajax neemt het zondag voor eigen publiek op tegen FC Utrecht en dat duel is bijzonder voor Urby Emanuelson. De linkspoot werd opgeleid bij de Amsterdammers en verdiende in het shirt van Ajax een transfer naar AC Milan. In onderstaande video gaat Emanuelson in op de huidige situatie bij Utrecht, blikt hij vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA en bespreekt hij zijn toekomstplannen.