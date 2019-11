Capello vraagt geduld: ‘Chiellini was beter geweest voor De Ligt’

Matthijs de Ligt heeft een lastige start bij Juventus achter de rug. De twintigjarige verdediger kreeg al snel een basisplaats nadat Giorgio Chiellini een zware blessure opliep. De aankoop van 75 miljoen euro vormt sindsdien het centrum met Leonardo Bonucci. Fabio Capello denkt dat De Ligt het minder zwaar had gehad wanneer hij het centrale duo met Chiellini had gevormd.

De Ligt speelt bij Juventus als linker centrale verdediger, terwijl hij bij Ajax rechts in het centrum speelde. In zijn eerste maanden in Turijn lag de talentvolle mandekker al meerdere keren onder vuur door ongelukkige momenten in het shirt van Juventus. Dat De Ligt nu al een vaste basisplaats heeft bij la Vecchia Signora was op voorhand niet de intentie van Maurizio Sarri. Hij was voornemens om hem rustig te brengen.

Sarri na hands De Ligt: 'Belangrijker is dat hij heeft gescoord'

Door de blessure van Chiellini is De Ligt een vaste waarde in het team van Sarri. Capello ziet dat de verdediger het moeilijk had in zijn eerste maanden en denkt dat het beter was gegaan als niet Bonucci, maar Chiellini naast hem had gestaan. “We moeten hem de tijd gunnen, want hij heeft buitengewone kwaliteiten. In zijn eerste seizoen in de Serie A was het beter voor hem geweest wanneer hij Chiellini aan zijn zijde had. Hij had hem kunnen helpen”, aldus Capello tegenover La Gazzetta dello Sport.

Het is niet de eerste keer dat Capello zich uitlaat over De Ligt. Afgelopen zomer gaf hij in gesprek met Corriere dello Sport al aan zeer gecharmeerd te zijn van de toenmalig Ajacied. “Als Juve De Ligt haalt, is het voorbij. Alweer. Dan kunnen we direct doorgaan naar het volgende seizoen" aldus Capello in juni van dit jaar. “De Ligt is de beste verdediger die er momenteel rondloopt. Hij zorgt ervoor dat je met twee man kan verdedigen en dat de backs meer vrijheid hebben, zoals hij heeft laten zien bij Ajax. Met hem wint Juve de jackpot.”