Emery voedt geruchten: ‘Ik weet niet of hij nog voor ons zal spelen’

Granit Xhaka heeft zijn laatste wedstrijd voor Arsenal mogelijk gespeeld, zo laat manager Unai Emery weten. De middenvelder kwam niet meer in actie voor the Gunners nadat hij het na zijn wissel tegen Crystal Palace aan de stok kreeg met de supporters in het Emirates Stadium. Zaterdag zit hij opnieuw niet bij de wedstrijdselectie als the Gunners in actie komen tegen Leicester City.

De fans van Arsenal konden het wel waarderen toen Xhaka op 27 oktober naar de kant werd gehaald in het duel met Crystal Palace. De Zwitser reageerde emotioneel op de reactie van het publiek en riep f**k off, terwijl hij zijn shirt uitdeed. Emery maakte later bekend dat Xhaka zijn aanvoerdersband moest inleveren en in de Engelse media wordt volop gespeculeerd over een vertrek in januari.

De 27-jarige Xhaka meldt zich volgende week bij de nationale ploeg van Zwitersland, maar Emery weet niet of de speler daarna nog in zijn plannen voorkomt. “Ik weet niet of hij nog voor ons zal spelen”, aldus Emery in de Engelse media. De Spaanse trainer houdt de deur op een kier. “Als hij er mentaal klaar voor is om ons te helpen en het shirt van Arsenal te verdedigen, dan zal de tijd het leren. Als ik hem weer bij de groep haal en hij er honderd procent klaar voor is, dan weten we dat we een speler met zijn kwaliteiten goed kunnen gebruiken.”

Xhaka zal het duel van zaterdag met the Foxes aan zich voorbij moeten laten gaan. “Het is voor ons belangrijk om achter Granit te blijven staan. We moeten door, maar de club weet hoe hij denkt en ook hoe ik tegen de situatie aankijk”, aldus Emery, die door blessureleed een magere bezetting heeft op het middenveld. Of Xhaka in januari verkocht gaat worden? “Daar ben ik nu nog niet mee bezig. We hebben eerst nog een hoop wedstrijden te spelen in november en december.”