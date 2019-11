Ajax-transfer leverde ‘klap in het gezicht’ op: ‘De dader was er snel vandoor’

De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht wordt zondag met speciale aandacht gevolgd door Jan Wouters. De oud-voetballer kwam voor beide clubs uit als speler en trainer. In gesprek met De Telegraaf gaat de oud-international in op de rivaliteit tussen beide clubs en de gevolgen die hij ondervond toen hij in 1986 de overstap maakte van FC Utrecht naar Ajax.

Wouters merkte in Utrecht al snel dat zijn overstap naar de rivaal uit Amsterdam hem niet in dank werd afgenomen. “Ik kreeg heel wat naar mijn hoofd. En bij het uitgaan in Utrecht heb ik toen zelfs een keer een klap in mijn gezicht gekregen. De dader was er snel vandoor”, legt Wouters 33 jaar later uit in de krant. “In die tijd werd het rivaliteitsgevoel er ook echt ingepompt. Waar dat vandaan kwam? We speelden toen altijd wel aardig tegen Ajax, maar verloren negen van de tien keer. In onze ogen won Ajax altijd met geluk, wat natuurlijk niet zo was, maar dat versterkte wel het gevoel van rivaliteit.”

Erik ten Hag: 'Dit is het beste FC Utrecht in jaren'

De laatste wedstrijd tegen Ajax die Wouters speelde als speler van FC Utrecht, kan hij zich nog goed voor de geest halen. “Die verloren we met 3-0. Toen was Tonny Bruins Slot al bij me thuis geweest om te vragen of ik interesse had om naar Ajax te komen. Daarna heb ik nog een keer met Johan Cruijff gezeten en was ik snel overstag”, aldus Wouters over zijn transfer die veel los maakte bij de achterban en zijn ploeggenoten.

“Bij FC Utrecht hadden we een echte vriendengroep en toen ik naar Ajax ging, zeiden al die jongens: ’Bij Ajax is het veel zakelijker en veel minder gezellig dan hier’. Maar het tegendeel was waar. Het was een enorm leuke tijd”, herinnert Wouters zch. “Al die jongens van Ajax, Van ’t Schip, Blind, Van Basten, werden in dezelfde tijd vader en de vrouwen konden ook heel goed met elkaar opschieten. Het was gewoon een fantastische tijd. Bij Ajax ben ik de voetballer geworden waar ik om bekend heb gestaan.”

Wouters stond later aan het roer als trainer van Ajax. Het werd geen gelukkig huwelijk. “Ik was net twee jaar gestopt als speler, had het tweede van Ajax onder mijn hoede gehad en toen kwam dit al op mijn pad. Ik ging zonder enige ervaring bij een topclub aan de slag. Maar ik kon dat toen nog niet aan. Het was veel te vroeg. Ik had het nog niet in mijn vingers om met alles om te gaan wat er op je af komt. Achteraf had ik het anders op moeten bouwen, maar als je de kans krijgt om hoofdtrainer van Ajax te worden, zeg je ook geen nee.”