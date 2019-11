‘Ik wil het liefst de komende vier, vijf jaar voor Ajax uitkomen’

Zakaria Labyad is niet bezig met een vertrek bij Ajax. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler kwam dit seizoen nog geen minuut in actie. Dat hij vooralsnog niet in de plannen van trainer Erik ten Hag voorkomt ligt volgens Labyad aan zichzelf. De ex-speler van onder meer FC Utrecht baalt van zijn gebrek aan speeltijd, maar nadat afgelopen zomer zijn schoonmoeder overleed, heeft hij leren koesteren wat hij wél heeft, zo legt hij zaterdag uit in De Telegraaf.

Op de schaal van geluk geeft Labyad zichzelf een acht. “Ik heb een prachtig gezin, mijn familie woont in de buurt en het is genieten dat ik op het veld mag staan, bij de grootste club van Nederland”, somt hij op in gesprek met de krant. Toch vindt hij zijn huidige situatie niet ideaal. “Normaal train je lekker naar wedstrijden toe. Dat mis ik. Maar ik gebruik de trainingen om er helemaal klaar voor te zijn als mijn kans komt, als ik er moet staan voor mijn ploeggenoten.”

Ajax telde in de zomer van vorig jaar ongeveer zes miljoen euro voor hem neer. Hij kwam over van FC Utrecht, waar hij clubtopscorer was geworden. Hij kwam dan ook met hoge verwachtingen naar Amsterdam. “De reden dat ik die nog niet heb kunnen waarmaken, zoek ik vooral bij mezelf”, aldus Labyad. “Ik kan en wil me niet verschuilen dat ik vorig jaar de eerste wedstrijden tegen Sturm Graz miste door een nog bij FC Utrecht opgelopen schorsing. Dus ben ik na terugkeer van de begrafenis in Marokko nóg harder en beter gaan trainen.”

Ook vorig seizoen kwam Laybad nauwelijks aan spelen toe onder Ten Hag. FC Groningen meldde zich afgelopen zomer bij Ajax, maar een overstap naar de Trots van het Noorden zag hij niet zitten. Labyad wil namelijk slagen bij de koploper van de Eredivisie. “In Nederland wil ik voorlopig niet naar een andere club. Ik heb bij PSV en Sporting Lissabon gespeeld, grote clubs, maar Ajax is van een nóg andere categorie.”

Labyad vergelijkt zijn situatie met die van Hakim Ziyech. “Hij ruilt Ajax niet zomaar in. En dat doe ik met alle respect niet voor FC Groningen. Ik wil het liefst de komende vier, vijf jaar voor Ajax uitkomen. Een andere optie is er voor mij niet in Nederland”, aldus Labyad, wiens contract doorloopt tot medio 2022. “Hier ben ik bijna volmaakt gelukkig. Bijna, want een basisplaats zou de situatie perfect maken.”