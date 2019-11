‘Ik kreeg belletje dat het beter was dat ik even niet bij Oranje zou zitten’

Sergio Padt vervulde in het verleden een aantal keer de rol van derde doelman bij het Nederlands elftal. Na een veelbesproken incident in september van het afgelopen jaar waarbij hij het als zwartrijder aan de stok kreeg met een conducteur, kreeg de keeper van FC Groningen echter geen uitnodiging meer van bondscoach Ronaldo Koeman en ook aankomende week ontbreekt hij in de selectie van het Nederlands elftal.

“Ik zat erbij, maar heb het zelf verpest. Ik kreeg een belletje dat het beter was als ik er even niet bij zou zijn”, vertelt hij vrijdagavond na de door FC Groningen met 1-2 van Vitesse gewonnen wedstrijd voor de camera van FOX Sports. “Sindsdien heb ik niets meer gehoord. Ik heb een heel stomme fout gemaakt en heb daar het boetekleed voor aangetrokken. Je hoopt een nieuwe kans te krijgen, maar er is veel concurrentie.”

Koeman heeft voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland, naast eerste keus Jasper Cillessen, Kenneth Vermeer en Jeroen Zoet bij zijn selectie gehaald. Padt noemt ook Tim Krul als concurrent, terwijl bijvoorbeeld Marco Bizot eveneens recent een aantal keer werd geselecteerd. “Het enige dat ik kan doen is m'n best doen, vaker in positieve zin voor de camera komen, hopen op een nieuwe kans en dat ik vergeven word. Meer kan ik niet doen”, gaat de keeper van de Trots van het Noorden verder.

Padt, die na het incident ook zijn aanvoerdersband in moest leveren bij FC Groningen, voegt toe dat het handgemeen met de conducteur hem een tijd lang heeft achtervolgd: “Bij vlagen zag je dat ook terug in bepaalde wedstrijden. In die periode heb ik ook zeker goede wedstrijden gekeept, maar als keeper wil je constant zijn. Dat was ik de eerste twee maanden na die gebeurtenis niet.” De doelman heeft inmiddels zijn vorm echter hervonden en ziet dat dat ook voor de rest van het elftal geldt: “Verdedigend doen we het ook goed. Ik ben belangrijk geweest voor het team. Vorige week heb ik helemaal niets te doen gehad (toen FC Groningen met 2-0 van Willem II won, red.) en vandaag ben ik belangrijk geweest. Zo gaat dat in het voetbal.”