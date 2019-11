Wenger spreekt berichtgeving tegen: ‘Volgende week praat ik met Bayern’

Arsène Wenger werd in de afgelopen dagen genoemd als eventuele opvolger van Niko Kovac bij Bayern München, maar BILD bracht donderdag het nieuws naar buiten dat de club de ervaren oefenmeester afgewezen zou hebben. Wenger had volgens de berichtgeving van de boulevardkrant woensdag een telefoongesprek met directeur Karl-Heinz Rummenigge, die zou hebben laten weten dat Der Rekordmeister geen interesse heeft. Deze geruchten worden een dag later echter door Wenger zelf tegengesproken. De Fransman bevestigt voor de camera van beIN Sport dat er een gesprek is geweest, maar voegt ook toe dat er nog geen beslissingen zijn genomen.

“Het is goed dat ik de kans krijg om het verhaal uit de doeken te doen, aangezien het allemaal vrij verrassend verlopen is. Ten eerste heb ik geen zaakwaarnemer, ik ben de enige die bij dit verhaal betrokken is. Niemand anders spreekt namens mij”, steekt de zeventigjarige oud-trainer van Arsenal van wal. “Ten tweede ken ik Franz Beckenbauer, Rummenigge en Uli Hoeness (voorzitter van Bayern, red.) al veertig jaar, we hebben elkaar al die tijd de waarheid verteld wanneer dat nodig was.”

Bayern-fans begrijpen vertrek Kovac en zien Ten Hag graag komen

“Wat er gebeurd is? Mijn naam werd uit het niets genoemd, terwijl ik er verder niks mee te maken had. Rummenigge heeft mij woensdag gebeld en omdat ik toen niet op kon nemen, heb ik hem uit beleefdheid teruggebeld”, gaat Wenger verder. “We hebben elkaar toen vier of vijf minuten gesproken en hij vertelde mij dat ze Hansi Flick voor de komende twee wedstrijden hebben aangesteld. Morgen (zaterdag, red.) spelen ze tegen Borussia Dortmund.”

“Hij vroeg mij of ik interesse heb, want ze zijn op zoek naar een coach. Ik heb hem daarna verteld dat ik tijd nodig heb om erover na te denken, omdat het eerder nog niet bij me op was gekomen. We hebben daarna samen besloten dat we volgende week verder zullen praten, aangezien ik tot zondagavond in Doha ben. Dit is wat er gebeurd is”, sluit hij af. Naast Wenger worden ook de namen van onder meer Erik ten Hag, Massimiliano Allegri, Thomas Tuchel en Mauricio Pochettino genoemd bij Bayern. Ten Hag heeft echter al laten weten het seizoen af te willen maken bij Ajax.