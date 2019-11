Discussie bij Veronica Inside over Ziyech: ‘Daar hebben clubs de Salahs’

Hakim Ziyech speelde afgelopen week ijzersterk in de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Ajax (4-4). De Marokkaans international was op Stamford Bridge goed voor twee assists, terwijl een vrije trap van zijn voet via doelman Kepa Arrizabalaga tegen de touwen ging. Bij Veronica Inside wordt er gediscussieerd over het plafond van Ziyech.

“Waar hij nu speelt, daar gaan clubs hem op bekijken”, wijst René van der Gijp op de positie van Ziyech in het duel met Chelsea. Ajax-trainer Erik ten Hag posteerde hem in Londen als aanvallende middenvelder. “Maar niet aan de rechterkant, want daar hebben clubs de Salahs en noem ze maar op. Dat zijn andere type spelers. Weet je met wie ze ook altijd zo mee zitten te kloten? Met Marco Reus, in Duitsland. Hij is geen linksbuiten, maar hij vult dat aardig in. Als middenvelder vinden ze hem een beetje gevaarlijk, hij gaat wel erg vaak mee naar voren.”

“Je maakt mij niet wijs dat Ziyech in zijn huidige vorm niet bij Tottenham Hotspur op tien kan spelen”, concludeert de analist. “Deze positie die hij nu had is voor zijn carrière wat makkelijker om verder te komen”, voegt Johan Derksen toe. Jan Boskamp benadrukt dat Ajax momenteel ‘in dienst’ van Ziyech speelt. Volgens Van der Gijp zouden clubs als Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur dat ook wel doen.

“Manchester City zou het nooit doen”, benadrukt Derksen. Van der Gijp sluit zich daarbij aan. “Kevin De Bruyne gaat geen bal halen, nee. Dat kun je vergeten.” Ziyech was dit seizoen tot dusver goed voor zes doelpunten en veertien assists in twintig officiële wedstrijden voor Ajax. Het contract van de 26-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler in Amsterdam loopt nog tot medio 2022.