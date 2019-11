Locadia schiet Hoffenheim naar vijfde competitiezege op rij en topnotering

Het TSG 1899 Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder heeft zijn vijfde competitieoverwinning op rij weten te boeken. Een rake strafschop van Jürgen Locadia bezorgde Hoffe in de allerlaatste minuut een 1-2 zege op het 1.FC Köln van Kingsley Ehizibue. De formatie van Schreuder stijgt door de overwinning in Keulen voorlopig naar de tweede plaats in de Bundesliga.

Met ruim een halfuur spelen kwam 1.FC Köln op voorsprong. Jhon Córdoba ontving op de rand van het strafschopgebied de bal van Louis Schaub en haalde doeltreffend uit. Kort na rust kwam Hoffenheim op gelijke hoogte, toen Sargis Adamyan op aangeven van Sebastian Rudy de 1-1 liet noteren. Het leek er lang op dat beide ploegen in het RheinEnergieStadion allebei genoegen moesten nemen met een punt, maar in de achtste minuut van de blessuretijd viel alsnog de beslissing.

Na inmenging van de VAR ging de bal in blessuretijd op de stip, waardoor Locadia een gouden kans kreeg om Hoffenheim de zege te bezorgen. De Nederlandse aanvaller, die de hele wedstrijd meedeed bij Hoffe, maakte geen fout en schoot zijn derde treffer van het seizoen tegen de touwen. Hoffenheim stijgt voorlopig naar de tweede plaats van de ranglijst, met twee punten achterstand op koploper Borussia Mönchengladbach. Voor de ploeg van Schreuder wacht nu na de interlandperiode een thuiswedstrijd tegen FSV Mainz 05.