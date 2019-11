Vitesse weet tij niet te keren en lijdt ook derde nederlaag op rij

Vitesse heeft vrijdagavond zijn derde Eredivisie-nederlaag op rij geleden. De Arnhemmers konden bij een overwinning op FC Groningen op gelijke hoogte komen met nummer twee AZ, maar gingen in eigen huis met 1-2 onderuit. Na de verliespartijen tegen ADO Den Haag en FC Emmen vormt dit een nieuwe tegenvaller voor de Arnhemmers, die de vijfde plek nog wel in handen houden. FC Groningen nadert de ploeg van trainer Leonid Slutsky tot op drie punten.

Vitesse kon nog niet over Keisuke Honda beschikken tegen de Trots van het Noorden en zonder de nieuwkomer keken de Arnhemmers in eigen huis na een halfuur spelen al tegen een 0-2 achterstand aan. Met nog geen kwartier op de klok was het raak toen Remko Pasveer nog kon redden op een schot van Kaj Sierhuis, maar vervolgens moest capituleren na de rebound van Joel Asoro. De openingstreffer van de bezoekers was overigens niet helemaal gespeend van controverse, aangezien er precies op dat moment een tweede bal uit het publiek het veld op werd gegooid.

Pasveer hield zijn ploeg daarna met een aantal reddingen op de been, voordat Asoro op aangeven van Sierhuis ook voor zijn tweede van de avond kon tekenen. Slutsky greep in de rust in door Jay-Roy Grot te vervangen door Tim Matavz en met de spits in de gelederen duurde het niet lang voordat de aansluitingstreffer viel. Een paar minuten na de hervatting van de wedstrijd kon Bryan Linssen namelijk richting het vijandelijke doel na een verre uittrap van Remko Pasveer en hij tekende voor de 1-2.

Vitesse slaagde er daarop niet in om dit positieve begin een vervolg te geven en daar kon ook het inbrengen van Oussama Darfalou geen verandering in brengen. De spits miste zelf nog wel een kans in de blessuretijd, terwijl ook Pasveer nog mee naar voren ging. Hun aanvallende intenties konden echter niet voorkomen dat FC Groningen na de overwinning op Willem II van afgelopen weekend zijn tweede zege op rij bij mocht schrijven en nu in de laatste vijf wedstrijden dertien punten bij elkaar heeft gespeeld.