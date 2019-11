NAC raakt achterop na nederlaag in Almere; doelpuntenfestijn in Kralingen

SC Cambuur en De Graafschap hebben geen fout gemaakt in de veertiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong won met 1-2 op bezoek bij Roda JC Kerkrade, terwijl de Superboeren Helmond Sport met dezelfde cijfers versloeg. NAC Breda raakt achterop in de titelstrijd na een 1-0 nederlaag op bezoek bij Almere City. Excelsior en FC Eindhoven maakten er een spektakel van in Kralingen, want na negentig minuten spelen stond er een 5-4 stand op het scorebord.

Roda JC Kerkrade - SC Cambuur 1-2

Cambuur begon goed aan de wedstrijd en na vier minuten was het al raak via Jamie Jacobs. Roda liet het daar echter niet bij zitten en na iets meer dan een halfuur spelen bracht Chelsea-huurling Ike Ugbo de thuisploeg weer op gelijke hoogte. In de tweede helft dreigde het weer snel mis te gaan voor de Limburgers, maar een gevaarlijke poging van Issa Kallon eindigde uiteindelijk op de paal. Beide ploegen kregen daarna kansen om de voorsprong te pakken en een kwartier voor tijd was het opnieuw raak voor Cambuur, dat dankzij Robert Mühren de drie punten mee terug mocht nemen naar Friesland.

Helmond Sport - De Graafschap 1-2

De Graafschap is voorlopig de naaste achtervolger van koploper Cambuur, terwijl Helmond Sport in de staart van de Keuken Kampioen Divisie bungelt. De bezoekers uit Doetinchem hadden met kansen voor Daryl van Mieghem, Jordy Tutuarima en Javier Vet het beste van het spel in de eerste helft, maar moesten tot de tweede helft geduld hebben voordat er een treffer kwam. Ralf Seuntjens schoot kort na rust de openingstreffer tegen de touwen. Het leer raakte vervolgens twee keer in korte tijd de paal, na pogingen van Orhan Džepar voor Helmond Sport en Mohamed Hamdaoui voor De Graafschap. Na 65 minuten spelen kregen de Superboeren na een overtreding op Van Mieghem een buitenkans op de 0-2, maar Hamdaoui faalde vanaf elf meter. Vijf minuten voor tijd leek De Graafschap de deksel op de neus te krijgen met de gelijkmaker van Tibeau Swinnen, maar Jasper van Heertum zorgde op de valreep toch nog voor de winnende treffer.

Almere City - NAC Breda 1-0

NAC Breda wisten de laatste vier competitiewedstrijden op rij niet te winnen en kreeg via Ivan Ilic al razendsnel een grote kans om op voorsprong te komen. In de beginfase werden de bezoekers echter teruggedrongen door Almere City, dat mogelijkheden kreeg via Shayon Harrison, Torino Hunte en James Efmorfidis. NAC stelde daar voor rust een gevaarlijk schot van Arno Verschueren tegenover. Na mogelijkheden voor Hunte en Ilic kwam Almere City na 65 minuten spelen op voorsprong. Nadat Faris Hammouti aan de ene kant de bal van de lijn haalde, was Youri Loen het eindstation van de tegenaanval. Loen en Mees Kaandorp kregen in de slotfase nog mogelijkheden om de marge uit te bouwen, maar Almere kon het duel niet definitief beslissen. Toch wist de ploeg van trainer Robert Molenaar in minimale marge te behouden.

Jong Ajax - FC Den Bosch 5-1

Jong Ajax ging op De Toekomst wervelend van start en stond al binnen vijf minuten op voorsprong. Lassina Traoré vond Jurgen Ekkelenkamp, die naar binnen kapte en raak schoot. Kort daarna was het opnieuw raak voor de Amsterdammers, toen Nicolas Kühn volledig werd vrijgelaten in het strafschopgebied. Jong Ajax nam wat gas terug, maar nam in de beginfase van de tweede helft definitief afstand van FC Den Bosch. Ekkelenkamp tekende na vijftig minuten spelen op aangeven van Juan Castillo voor zijn tweede treffer van de avond en de 3-0. Acht minuten later bracht Traoré het vierde Amsterdamse doelpunt op het scorebord. Ruben da Rocha Rodrigues deed een kwartier voor tijd nog iets terug namens Den Bosch, waarna Traoré in de absolute slotfase de eindstand op 5-1 bepaalde.

Excelsior - FC Eindhoven 5-4

Nadat Stijn Meijer de eerste mogelijkheid onbenut had gelaten, kwam FC Eindhoven al na vier minuten spelen door een doelpunt van Kaj de Rooij op voorsprong. De bezoekers konden echter niet lang genieten van de voorsprong, want enkele minuten later maakte Rai Vloet alweer gelijk. De stormachtige beginfase was daarmee nog niet ten einde, want Eindhoven kwam kort na de gelijkmaker alweer op voorsprong via Rigino Cicilia. Meijer kopte na pas twaalf minuten spelen de 2-2 tegen de touwen en de toeschouwers in Kralingen moesten vervolgens even geduld hebben tot het volgende doelpunt. Na 34 minuten spelen kwam Eindhoven op voorsprong door een eigen doelpunt van Thomas Oude Kotte. De bezoekers hielden de voorsprong niet tot de rust vast, want Eias Mar Omarsson zorgde op slag van rust voor de gelijkmaker. Direct na rust bracht Thomas Verhaar Excelsior voor het eerst in het duel op voorsprong, maar Cicilia zette Eindhoven een kwartier later weer naast Excelsior. Het slotakkoord van het bizarre duel kwam van Omarsson, die een kwartier voor tijd de 5-4 eindstand bepaalde.

FC Volendam - Jong FC Utrecht 1-0

Voor het duel goed en wel begonnen was, stond FC Volendam al bijna op voorsprong. Een schot van Jari Vlak stuitte via de onderkant van de lat het doel uit. De thuisploeg had in de eerste helft duidelijk het initiatief in handen, wat resulteerde in mogelijkheden voor Nick Doodeman, Martijn Kaars en Vlak. Nadat Doodeman nog een levensgrote kans had laten liggen, kwam Volendam na 55 minuten spelen op een verdiende voorsprong via Kaars. De doelpuntenmaker en Francesco Antonucci kregen vervolgens goede mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen, maar van een tweede treffer kwam het niet meer voor Volendam. Jong FC Utrecht kwam ook niet meer tot scoren, waardoor het duel in een 1-0 overwinning voor de Volendammers eindigde.

Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 3-1

Hekkensluiter FC Dordrecht snakt naar een overwinning in de Keuken Kampioen Divisie, maar trof met Go Ahead Eagles een ploeg die al tien wedstrijden ongeslagen was. De eerste mogelijkheid van het duel was voor Jenthe Mertens, die zijn kopbal gekeerd zag worden door Dordrecht-doelman Petar Stoskovic. Go Ahead Eagles was in de eerste helft voornamelijk gevaarlijk vanuit hoekschoppen, maar kwam op slag van rust goed weg. Pedro Marques kopte net naast, terwijl Sam Beukema de bal bijna in eigen doel werkte. Uiteindelijk nam Go Ahead Eagles in het tweede helft afstand van Dordrecht. Antoine Rabillard opende kort na rust de score, waarna Mertens tien minuten voor tijd de marge verdubbelde. De bezoekers deden nog wel iets terug via Jari Schuurman, maar konden niet meer tot de gelijkmaker komen. In de absolute slotfase bepaalde Adrian Edqvist de eindstand op 3-1.

Jong AZ - MVV Maastricht 3-2

De eerste kans van het duel tussen de twee laagvliegers was voor de bezoekers, maar doelman Mees Bakker slaagde er na zes minuten in om zijn doel schoon te houden. Jong AZ kon daarna in de tegenaanval en een minuut later lag de bal aan de overkant in het doel toen Félix Correia een corner binnen kon koppen. Door een rake vrije rap van Anthony van den Hurk leek er vervolgens met een gelijke stand gerust te gaan worden, maar vlak voor de onderbreking kwam er toch nog een penalty voor Jong AZ, die werd benut door Des Kunst. MVV zat echter niet bij de pakken neer en sloeg na de rust weer snel toe via een rake vrije trap van Joshua Holtby. Verdere doelpunten leken daarna uit te blijven, maar een kwartier voor tijd schoot invaller Richonell Margaret alsnog de beslissende 3-2 binnen.

Jong PSV - Telstar 1-1

In een eerste helft die niet bol stond van de kansen waren de beste mogelijkheden voor de thuisploeg. Doordat Richard Ledezma op doelman Anthony Swolfs stuitte en een doelpunt van Cyril Ngonge werd afgekeurd wegens buitenspel, vielen er in de eerste helft geen treffers te noteren. Deze missers kwamen PSV in de tweede helft bijna duur te staan toen Sven van Doorn aan mocht leggen voor een vrije trap en daarmee voor het enige doelpunt van de avond leek te tekenen. Een slotoffensief in de blessuretijd leidde echter toch nog voor kansen voor de Eindhovense talenten en Sekou Sidibe redde in de slotseconde een punt voor zijn ploeg.

NEC - TOP Oss 3-0

Ole Romeny liet zich in de eerste minuut al zien en na twaalf minuten zette de jonge spits de 1-0 op het scorebord. NEC bleef in de fase daarna de gevaarlijkste ploeg, al meldde TOP zich naarmate de eerste helft vorderde ook een aantal keer voor het doel van Mattijs Branderhorst. Verdere doelpunten in de eerste helft bleven echter uit, maar vroeg in de tweede helft leken de bezoekers toch voor de gelijkmaker te zorgen. Een rake kopbal na een bal op de paal werd echter afgekeurd wegens buitenspel en NEC maakte daarna een einde aan alle twijfels. Twintig minuten voor tijd kon Anthony Musaba op aangeven van Romeny voor de 2-0 zorgen en Zian Flemming knalde in de blessuretijd ook nog de 3-0 binnen.