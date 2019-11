De ex-pupil van Dick Advocaat die moet brommen vanwege 793 kilo drugs

Sommige voetballers vallen na hun loopbaan in een zwart gat, maar er zijn ook spelers die zich zonder aarzelen volledig storten op een nieuwe invulling van hun leven. In de rubriek de Omschakeling licht Voetbalzone tweewekelijks een opvallende carrièreswitch of passie van een (oud-)voetballer uit. Deze keer aandacht voor Marcelo Pletsch (1976), die als speler furore maakte bij met name Borussia Mönchengladbach. De oud-verdediger kwam na zijn spelersloopbaan in de drugshandel terecht en zit momenteel een jarenlange gevangenisstraf uit.

Door Rian Rosendaal

Pletsch kende overduidelijk zijn beste jaren in het shirt van Gladbach, dat de kopsterke centrale verdediger zes seizoenen onder contract had staan. De Braziliaanse mandekker vocht in Duitsland verhitte duels uit met vermaarde spitsen als Roy Makaay en Dimitar Berbatov en kwam uiteindelijk tot 142 officiële wedstrijden in het shirt van die Fohlen. Pletsch kon als het moest spijkerhard zijn, met Markus Daun als het meest bekende slachtoffer van de hardheid van de noeste Zuid-Amerikaan. De toenmalige aanvaller van Werder Bremen lag door toedoen van de Gladbach-stopper ruim een halfjaar uit de roulatie. Desondanks liep Pletsch in zijn tijd bij de voormalige UEFA Cup-winnaar slechts een keer tegen een rode kaart aan, terwijl ook het aantal gele kaarten, veertien stuks, niet voor vette krantenkoppen zorgde.

Rollebollend over straat

Het laatste seizoen van Pletsch als contractspeler van Gladbach kan zonder twijfel als zeer onbevredigend worden omschreven. De centrumverdediger had al geen goede band met Dick Advocaat, in het seizoen 2004/05 de trainer, maar de samenwerking met toenmalig technisch directeur Christian Hochstätter verliep zelfs verre van ideaal. De twee kemphanen gooiden over en weer met modder naar elkaar in de Duitse media en Pletsch noemde de bestuurder zelfs een 'onderkruipsel' en Gladbach een 'schijtclub' en een 'waardeloze club'. De bom barstte helemaal toen Hochstätter in een interview met ZDF zijn gal spuwde over Pletsch, die disciplinair werd geschorst vanwege diens boude uitspraken over zijn werkgever. "Als ik een speler hoor zeggen: 'Ik hoop dat we met 4-0 verliezen, want dan zijn de trainer en de technisch directeur verdwenen'. En als ik dan zie dat hij tegen VfL Bochum bij twee tegendoelpunten is betrokken, dan moet je de club tegen zulke mensen beschermen."

Pletsch en Hochstätter (foto) waren bepaald geen vrienden in Gladbach

Pletsch, die ook over een Duits paspoort beschikt, liet op zijn beurt tegenover Express geen spaan heel van Hochstätter. "Wat hij allemaal over mij heeft uitgekraamd, is bijzonder onbeschaafd. Hij liegt zodra hij zijn mond opendoet, maar ik laat Hochstätter hier niet mee wegkomen. Die man heeft gewoonweg geen karakter, iedereen weet dat zijn aankoopbeleid volledig is mislukt. Daarom probeert hij nu zijn gram te halen op de oudere spelers binnen de selectie van Gladbach." Pletsch schakelde een advocatenkantoor in Hamburg in om een onmiddelijke terugkeer in de A-selectie te realiseren. De woedende verdediger werd op juridisch vlak bijgestaan door Hans Lamberz, die ook weinig ophad met Hochstätter. Laatstgenoemde verklaarde in 2002 dat Gladbach een operatie van Pletsch volledig had betaald. Lamberz noemde dat drie jaar later echter een pertinente leugen. "Het toont het karakter van deze meneer. We hebben bewijzen dat Marcelo 20.000 euro uit eigen zak heeft betaald, terwijl ik er persoonlijk ook aan heb bijgedragen. De club heeft slechts een derde van de kosten voor zijn rekening genomen."

Lamberz nam het in zijn slotoordeel in de rechtbank nog eens op voor Pletsch en gebruikte daarvoor enkele opmerkelijke formuleringen. "Marcelo Pletsch heeft niet de hond van Dick Advocaat opgegeten en ook niet in bed gelegen met de dochter van de president van Gladbach. Er wordt nu duidelijk een slachtoffer gezocht door de club, maar we laten het imago van Marcelo niet verknallen. Hochstätter zal kleur moeten bekennen." De mooie woorden van de advocaat haalden evenwel niets uit, want Gladbach werd door de rechter in het gelijk gesteld. Pletsch verliet het Bökelbergstadion, de toenmalige thuishaven, met de staart tussen de benen en nam de wijk richting Kaiserslautern. Het was echter duidelijk dat het laatste hoofdstuk van zijn roerige Duitse avontuur was aangebroken. De centrale verdediger speelde 22 wedstrijden voor de voormalige Bundesliga-kampioen en zwierf daarna nog door Griekenland, Cyprus en Servië. Pletsch keerde de Europese velden in 2011 definitief de rug toe en ging afbouwen in de lagere regionen van het Braziliaanse voetbal.

793 kilo drugs in een vrachtwagen

Pletsch koos korte tijd later voor een bestaan in de anonimiteit als varkenshouder. Aan het teruggetrokken bestaan op het Braziliaanse platteland kwam in de herfst van 2016 een abrupt einde, toen naar buiten kwam dat de gepensioneerde mandekker was betrapt op het vervoeren van 793 kilo marihuana, verstopt in een vrachtwagen die in het bezit was van Pletsch. De drugs werden ontdekt in een speciaal geprepareerd dak. De gewezen Bundesliga-speler, inmiddels werkzaam als vrachtwagenchauffeur, werd gelijk in hechtenis genomen en moest in zijn cel wachten op de uitspraak van de rechter. Hij hoopte dat het allemaal met een sisser zou aflopen, maar de rechter was onverbiddelijk. Pletsch kreeg een gevangenisstraf van negen jaar en twee maanden opgelegd voor zijn betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Er werd gelijk beroep aangetekend tegen de uitspraak, maar uit een interview van een van zijn advocaten met BILD kwam duidelijk naar voren dat er vooral sprake was van ijdele hoop. "Het is zeer onwaarschijnlijk dat de straf wordt teruggedraaid door de rechterlijke macht." Het bleken profetische woorden te zijn, want aan de strafmaat werd uiteindelijk niet getornd. Pletsch heeft inmiddels veertig procent van zijn straf uitgezeten en krijgt daardoor sinds afgelopen zomer meer bewegingsvrijheid, zoals de Braziliaanse wet dat voorschrijft. Het duurt echter nog wel enkele jaren voordat de gevallen oud-profvoetballer weer volledig van zijn vrijheid mag genieten.

Het nieuws over de drugssmokkel en de aansluitende gevangenisstraf kwam als een donderslag bij heldere hemel voor enkele van zijn voormalige ploeggenoten van Gladbach. "Dit is schokkend nieuws en een zeer triest verhaal", liet Marcel Witeczek, die ooit namens Bayern München tegen Ajax scoorde in de Champions League, drie jaar geleden weten in een reactie aan BILD. "Dit is een voormalig Bundesliga-speler-onwaardig en ik hoop dan ook dat het niet waar blijkt te zijn." Ook bij Michael Klinkert, het grootste gedeelte van zijn loopbaan verbonden aan Gladbach, was de schok over de veroordeling van Pletsch bijzonder groot. "Ik kan het niet geloven. Ik ben geschokt. Misschien was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats." Volgens de Braziliaanse autoriteiten was er zeker geen sprake van toeval, want Pletsch werd naar voren geschoven als een mogelijke leider van een grote drugsbende. Opmerkelijk was dat de arrestatie al in december 2015 had plaatsgevonden, maar dat de politie pas tien maanden later wereldkundig maakte dat Pletsch was betrapt bij het vervoeren van honderden kilo's drugs. De veroordeelde drugssmokkelaar heeft zelf overigens nooit openheid van zaken gegeven, waardoor er nog steeds veel mensen zijn die in zijn onschuld geloven.

Pletsch in een gevecht om de bal met Berbatov

Niet kwaad meer op Gladbach

Pletsch gaf vijf jaar voor het drugsincident in zijn thuisland wel een inkijkje in zijn periode bij Gladbach, ondanks de breed uitgemeten problemen met Hochstätter een van de beste episodes uit zijn leven. Wrok richting de Duitse club was er anno 2011 allang niet meer. "Waarom zou ik boos zijn?", vroeg hij zich hardop af in een uitgebreid interview met 11Freunde. "Ik woon weer in Brazilië en ben actief bij een club (Cascavel, red.) waar de broer van een goede vriend sportief directeur is. Ik bezit een varkenshouderij, speel daarnaast nog voetbal en volg de Bundesliga op televisie. Het gaat dus goed met me." Pletsch liep in zijn laatste maanden in Gladbach met veel boosheid rond, maar enkele jaren later stak hij de hand in eigen boezem. "Ik heb destijds overdreven gereageerd, omdat ik van mening was dat ik de club intern moest opschudden. Daarnaast had ik mijzelf de rol van leider toebedeeld. We hadden enkele spelers die niet geschikt waren voor het niveau van de Bundesliga en dat was de schuld van Hochstätter, die tenslotte verantwoordelijk was voor de samenstelling van de selectie." Pletsch wilde evenwel geen namen noemen van spelers die in zijn ogen tekort kwamen om tegen degradatie te vechten. "Maar het ontbrak gewoon aan persoonlijkheden binnen de ploeg om degradatievoetbal te spelen. Er waren geen vechterstypes te bespeuren."

De enkele jaren daarvoor zo verfoeide Hochstätter zou zes jaar na het vertrek van Pletsch uit Gladbach gewoon een hand krijgen, al is er nooit meer contact geweest tussen de gezworen vijanden van weleer. "Er zijn destijds veel dingen gezegd in het heetst van de strijd, dat weet hij ook maar al te goed. Dat hoop ik tenminste wel. Het klopt ook dat ik een paar weken later alweer spijt had van mijn gedrag en uitlatingen. Ik kan wel zeggen dat ik inmiddels een stuk volwassener ben. Het heeft van mij een echte man gemaakt." Pletsch sprak in de herfst van zijn carrière, jaren na zijn vertrek uit Duitsland, nog steeds met veel liefde over de Bundesliga. Een terugkeer werd niet uitgesloten, al leek dat op 34-jarige leeftijd bij voorbaat al een kansloze zaak. "Het zou wel een droom zijn die uitkomt. Ik heb jaren in Griekenland, Cyprus en Servië gespeeld, maar nergens was het leven zo goed als in Duitsland." Ook het land van de viervoudig wereldkampioen was Pletsch nog niet vergeten. "Ik kreeg onlangs bezoek van mijn beste vriend uit mijn Duitse periode. Hij is al bijna dertig jaar lid en groot fan van Gladbach. Ik heb ook nog mijn eigen fanclub, 'Planet Pletsch' genaamd. Dat maakt mij echt heel erg trots, omdat het laat zien dat dat de goede jaren in Gladbach duidelijk de overhand hebben gehad."