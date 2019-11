PSV verbaast met ‘zwijnenstal’ en pizza’s: ‘Dat gebeurt bij ons niet’

PSV ging donderdagavond met 4-1 onderuit op bezoek bij LASK Linz. De sportieve prestaties van de Eindhovenaren zijn een dag later echter niet het enige onderwerp van gesprek in Oostenrijk, daar PSV een slechte indruk achter heeft gelaten bij de gastheer van het Europa League-duel. De selectie van trainer Mark van Bommel liet volgens de Kronen Zeitung na afloop van de wedstrijd pizza’s aanrukken, terwijl het de kleedkamer volgens de berichtgeving achter heeft gelaten als een ‘zwijnenstal’.

“Dat zou bij ons nooit gebeuren. Wij eten na wedstrijden ook vaak in de kleedkamer, maar laten dan hoogwaardig voedsel als risotto, pasta of salades brengen”, reageert teammanager Georg Hochedlinger van LASK in gesprek met de Oostenrijkse krant. Hij geeft aan dat PSV ook de tegenstander had kunnen benaderen als het ander voedsel had willen krijgen.

Van Bommel: 'We zijn niet in staat de rust te bewaren'

“Als PSV bij ons aangeklopt had met de vraag of er iets speciaals uit de VIP-ruimte in de kleedkamer geserveerd had kunnen worden, hadden wij dat natuurlijk gedaan. Zo zouden we het omgekeerd ook willen zien!”, sluit Hochedlinger af. De teammanager voegt toe dat FC Basel onlangs na een 3-1 nederlaag in Linz eveneens pizza’s liet bezorgen, maar dat de kleedkamer toen in ieder geval niet ‘als een zwijnenstal’ werd achtergelaten.

PSV kwam tegen LASK nog vroeg op voorsprong door een penalty van Daniel Schwaab, maar incasseerde in de tweede helft vier doelpunten. LASK staat nu onderling resultaat op de tweede plek in Groep D, terwijl koploper Sporting Portugal twee punten meer heeft dan de achtervolgers uit Oostenrijk en Nederland. PSV speelt zondag tegen Willem II zijn laatste wedstrijd voor de interlandonderbreking.