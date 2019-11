Derksen: ‘Het is gek dat zo’n man een dag later bij de selectie van Oranje zit'

Bondscoach Ronald Koeman maakte vrijdag zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland bekend. Jeroen Zoet steekt de laatste tijd niet in de beste vorm van zijn loopbaan, maar de sluitpost van PSV ontving wel een uitnodiging voor Oranje. Johan Derksen begrijpt niet dat Zoet zich volgende week mag melden bij het Nederlands elftal.

“Het is natuurlijk gek als het Nederlandse volk een keeper al weken ziet falen en hij dan wel wordt opgeroepen voor Oranje. De bondscoach heeft nu ook pech dat hij donderdagavond weer heel slecht keepte. Dan is het gek dat zo’n man een dag later bij de selectie van het Nederlands elftal zit. Zoals het ook gek was geweest als die AZ’ers (Calvin Stengs en Myron Boadu, red.) er niet bij hadden gezeten. Kijk, zo’n Zoet heeft er alle begrip voor dat hij niet in vorm is en dat er een ander voor hem in komt. Zo zijn voetballers ook wel, die weten het wel als ze niet in vorm zijn”, zegt Derksen bij Veronica Inside.

Derksen denkt dat PSV-trainer Mark van Bommel moet overwegen om Zoet te passeren. “Ruiter vind ik ook niet zo’n slechte keeper, die zou ik met de huidige vorm van Zoet eerder opstellen. Als hij een kerel is, moet hij zich terug knokken. Hij heeft een periode gehad dat hij een aardige clubkeeper was”, stelt de analist. Naast Zoet zijn Kenneth Vermeer en Jasper Cillessen door Koeman opgenomen in de selectie van Oranje, Tim Krul is niet opgeroepen.

“Krul zag ik laatst twee strafschoppen stoppen, maar ik vind hem niet zo overtuigend keepen bij Norwich City”, reageert Derksen op de vraag wat hij van Krul vindt. “Ik zou eerder die jongen van AZ (Marco Bizot, red.) meenemen, die maakt geen fouten en is redelijk degelijk. We hebben het over de derde keeper, hè. Ik begrijp best dat Koeman niet iemand meteen een draai om zijn oren geeft na één mindere wedstrijd. Maar Zoet keept al weken slecht.”