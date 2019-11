Fenerbahçe pakt koppositie na duel met twee penalty's en twee rode kaarten

Fenerbahçe is in ieder geval voor even de nieuwe koploper van de Süper Lig. In eigen stadion was de ploeg van trainer Ersun Yanal, waar Garry Rodrigues een basisplaats had, Deniz Türüc op de bank zat en Ferdi Kadioglu niet tot de selectie behoorde, met 3-2 te sterk voor Kasimpasa. Met twee strafschoppen, rode kaarten voor Karim Hafez en Mauricio Isla en uiteindelijk een winnende treffer van Serdar Aziz was het treffen tussen Fenerbahçe en Kasimpasa uitermate vermakelijk.

Fenerbahçe begon als nummer vijf van de Süper Lig aan het treffen met middenmoter en stadgenoot Kasimpasa. De thuisploeg kende een uitstekende start, want al na zes minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord. Ozan Tufan werd gevloerd door Haris Hajradinovic, waarna Vedit Muriqi vanaf elf meter de openingstreffer tegen de touwen schoot. Kasimpasa gaf zich niet gewonnen en kwam na een kleine veertig minuten spelen op gelijke hoogte. Yusuf Erdogan vond Abdul Khalili, die van dichtbij de gelijkmaker achter Fenerbahçe-doelman Altay Bayindir schoof.

Nog voor rust kwam Fenerbahçe alweer op voorsprong. Loret Sadiku maakte hands binnen het strafschopgebied en na inmenging van de VAR ging de bal opnieuw op de stip. Muriqi maakte andermaal geen fout en zette de 2-1 op het scorebord. Kort voor rust kwam Kasimpasa ook nog met tien man te staan, nadat Hafez een tweede gele kaart kreeg voor commentaar op de leiding. In een ondertalsituatie kwam Kasimpasa tien minuten na rust toch op gelijke hoogte, via Syam Ben Youssef.

Fenerbahçe poetste de tegentreffer razendsnel weg en greep drie minuten na het doelpunt van Youssef weer de voorsprong. Aziz kopte een hoekschop van Tolga Cigerci binnen: 3-2. In de slotfase kwam Fenerbahçe nog met tien man te staan, na een rode kaart voor Isla. Desondanks behield de thuisploeg de minimale marge, waardoor de koppositie in de Süper Lig in ieder geval voor even wordt overgenomen van Alanyaspor. Die ploeg staat komende zondag tegenover Trabzonspor en heeft nu één punt achterstand op Fenerbahçe.