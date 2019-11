‘Grondlegger’ De Boer getipt bij Ajax: ‘Goed als hij een nieuwe kans krijgt’

Erik ten Hag werd de afgelopen weken nadrukkelijk genoemd bij Bayern München, maar de trainer van Ajax maakte onlangs duidelijk in ieder geval het seizoen af te zullen maken in Amsterdam. Als Der Rekordmeister Ten Hag aankomende zomer inderdaad op wil pikken in de Johan Cruijff ArenA zal er een akkoord bereikt moeten worden met Ajax, zo meldt De Telegraaf-journalist Mike Verweij vrijdagavond.

“Als Ajax wil, kunnen ze hem nog jaren in Amsterdam houden. Ik heb begrepen dat er geen optie in zijn contract zit en dat hij dus niet tussentijds weg mag, niet naar Bayern en ook niet naar een andere club”, vertelt de Ajax-watcher in een podcast van zijn werkgever. Verweij denkt echter wel dat Ten Hag inmiddels afspraken heeft gemaakt met directeur voetbalzaken Marc Overmars over een eventueel vertrek.

“De band tussen die twee is heel goed. Toen AS Roma zich afgelopen zomer meldde, moet er een afspraak gemaakt zijn dat Overmars meewerkt als een droomclub zich meldt”, gaat hij verder. Verweij denk dat Peter Bosz, momenteel trainer van Bayer Leverkusen en in het verleden al een seizoen werkzaam bij Ajax, een van de opties is mocht Ten Hag vertrekken. De journalist draagt zelf echter ook een kandidaat aan.

“Ik zou het ook wel heel erg goed vinden als Frank de Boer nog een keer de kans zou krijgen. Ik weet dat heel veel fans vinden dat het spel er onder De Boer niet uitzag, maar dat is ook selectief want het zag er in de eerste jaren wel heel goed uit”, legt hij uit. “Pas het laatste jaar werd het een heel stuk minder om te zien. Maar De Boer is een van de grondleggers van de huidige successen met alle kampioenschappen en al het geld dat hij heeft binnengehaald. Ik zou De Boer ook weleens met zo’n selectie aan het werk willen zien in plaats van met Tobias Sana en zijn vrienden.”