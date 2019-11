Oranje Leeuwinnen zetten met monsterzege nieuwe stap richting EK

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond ook hun vijfde EK-kwalificatiewedstrijd om weten te zetten in een overwinning. In Izmir werd Turkije met 0-8 over de knie gelegd, waardoor het Nederlands elftal nu op vijftien punten uit vijf wedstrijden staat. Daniëlle van de Donk was met een hattrick het meest productief aan de kant van de bezoekers, terwijl Shanice van de Sanden met een doelpunt en vier assists eveneens een groot aandeel had. Vivianne Miedema en Sherida Spitse namen ieder twee doelpunten voor hun rekening.

De Oranje Leeuwinnen begonnen hun eerste wedstrijd ooit op Turkse bodem met een aantal aardige mogelijkheden. De Nederlandse vrouwen moesten echter tot de 26e minuut geduld hebben voordat de eerste treffer te noteren viel. Een voorzet van Miedema op Van de Sanden, die even daarvoor een grote kans had gemist, was met een klein halfuur op de klok echter genoeg om de ban te breken. Een overtreding op Van de Donk in de zestien meter leidde vervolgens vijf minuten later de tweede treffer van de bezoekers in en Spitse liet het buitenkansje vanaf de penaltystip niet onbenut.

De Turkse vrouwen leken de schade in de eerste helft vervolgens beperkt te houden, maar een kopbal van Vivianne Miedema leverde in de blessuretijd toch nog de 0-3 op. Van de Sanden speelde met een voorzet een hoofdrol bij die treffer en na de rust had zij ook de steekbal in huis waaruit Van de Donk al snel de 0-4 kon maken. Naarmate de tweede helft vorderde werd het voor de thuisploeg steeds moeilijker om de ruimtes compact te houden en dik een halfuur voor tijd werd het op aangeven van opnieuw Van de Sanden eveneens 0-5.

Turkije liet zich daarna in aanvallend opzicht ook even zien, maar kon niet voorkomen dat Van de Donk met haar tweede van de avond de 0-6 verzorgde. De Turken deden daarna bijna wat terug met een verrassend schot van Berna Yeniceri, maar Sari van Veenendaal lette goed op. Daarna was het weer Oranje wat de klok sloeg en Van de Donk maakte met een kopbal uit een corner ook de 0-7. Het slotakkoord was in de blessuretijd voor Spitse, die een vrije trap in de kruising lepelde. De voorsprong van de Oranje Leeuwinnen op achtervolgers Rusland, Kosovo en Slovenië, die allen zes punten hebben, in Groep A is nu opgelopen tot negen punten.