Ten Hag onder de indruk: ‘Dit is het beste FC Utrecht in jaren’

Erik ten Hag is zeer te spreken over FC Utrecht, komende zondag (12.15 uur) de tegenstander van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De trainer van de Amsterdammers was voor zijn tijd bij Ajax werkzaam bij Utrecht en denkt dat het huidige team beter is dan de ploeg waar hij mee samenwerkte. Volgens Ten Hag is de ploeg van John van den Brom goed in balans.