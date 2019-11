De international uit de derde klasse van het Brabantse amateurvoetbal

Normaal gesproken speelt Saïd Ali Hussein zijn wedstrijden tegen clubs als FC Schadewijk, SC Helmondia, Nooit Gedacht en Den Dungen in de derde klasse van het Brabantse zondagvoetbal. Zijn carrière echter neemt nu echter een behoorlijk andere wending, want de negentienjarige aanvaller van Avanti’31 kreeg onlangs zijn eerste uitnodiging voor het nationale team van Somalië. Begin december staat Ali Hussein met het land op de CECAFA Cup, het oudste voetbaltoernooi van Afrika voor landen uit het oosten van het continent.

Door Chris Meijer

Ali Hussein speelde afgelopen zomer twee toernooien, in Amsterdam en Nijmegen, met een team bestaande uit Somalische Nederlanders. De aanvaller liet daar een goede indruk achter, want het laatste toernooi wist zijn team te winnen. Ali Hussein werd naast topscorer uitgeroepen tot beste speler van het toernooi en dat bleef niet onopgemerkt in Somalië. In september verscheen er plotseling een onbekend nummer op het scherm van zijn telefoon. “Ik spreek niet heel goed Somalisch meer. Ik heb de telefoon aan mijn vader gegeven en hij heeft me vervolgens verteld dat ze me wilden oproepen voor het nationale team. Eerst dacht ik dat het een grap was, dit had ik totaal niet verwacht”, zegt Ali Hussein in gesprek met Voetbalzone. Hij nam contact op met de trainer van het Somalische team waarin hij afgelopen zomer speelde om te controleren hoe het precies zat.

Er volgde een nieuw telefoontje, waarna definitief bleek dat Ali Hussein eind november op het vliegtuig stapt naar Afrika. De CECAFA Cup, die om de twee jaar wordt afgewerkt, vindt volgende maand plaats in Oeganda. “Ik heb een contract gekregen van de bond, dat moest ik ondertekenen en terugsturen. Het gaat allemaal via personen die me helpen. Nu is alles geregeld: mijn Somalische paspoort is aangevraagd. Ik moest een pasfoto en allerlei gegevens doorsturen, dat ging via de trainer van het Somalische team in Nederland”, vertelt de aanvaller, die negen jaar geleden in Nederland terechtkwam. Zijn wieg stond in Baidoa, een stad in het zuidwesten van Somalië.

Door de burgeroorlog in het Afrikaanse land zag vader Ali Hussein zich genoodzaakt met zijn kinderen naar Nederland te vluchten. Het gezin, dat verder bestaat uit stiefmoeder, zes broertjes en drie zusjes, kwam in het Brabantse Schijndel terecht, waar Ali Hussein zich aanmeldde bij Avanti’31. Hij bleek getalenteerd, want al op zestienjarige leeftijd maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de derdeklasser. Zijn geboorteland, of Afrika, zag hij in de afgelopen jaren niet terug. “Ik ben negen jaar geleden naar Nederland verhuisd en sindsdien heb ik niks met Somalië gehad. Ik had ook geen Somalisch paspoort, bijvoorbeeld. Dit brengt de band wel een beetje terug, ik was de taal ook een beetje vergeten.”

“Nadat in september het telefoontje kwam, heb ik wel een beetje naar Somalië gekeken. Voor die tijd heb ik er weinig van gezien, af en toe keek ik op internet tegen wie ze speelden”, vertelt Ali Hussein. Somalië werd in september geëlimineerd in de kwalificatie voor het WK van 2022. De heenwedstrijd tegen Zimbabwe werd nog met 1-0 gewonnen, maar een 3-1 nederlaag in de return maakte een einde aan de WK-droom van de Somaliërs. “Ik weet nog weinig van het niveau van het Somalische team, ik ken alleen Appie (Abdulsamed Abdullahi van FC Den Bosch, red.). Hij heeft vorige maand zijn debuut gemaakt voor het nationale team, ik weet niet of hij er nu ook bij is. Het zou wel prettig zijn als hij erbij is, ik heb begrepen dat er meerdere jongens vanuit Nederland naar dit toernooi gaan.”

De uitnodiging voor het Somalische team zorgt voor een nieuw perspectief in de carrière van Ali Hussein. Afgelopen zomer liep hij zonder succes stage bij FC Den Bosch, maar de droom om profvoetballer te worden is nog niet verdwenen. “Ik heb wel over het profvoetbal nagedacht, ik hoop dat er clubs zullen komen. Uiteindelijk wil ik hogerop spelen, dit biedt een mooie kans om me in de kijker te spelen. Als er een buitenlandse club komt, zou dat wel mooi zijn. Maar het liefst blijf ik voorlopig even in Nederland voetballen”, bekent hij. Het is voor Avanti’31 overigens ook een tamelijk unieke situatie om een international in de gelederen te hebben. “Ze waren blij, mijn trainer Henry van Wanrooij heeft gezegd dat hij me wil helpen. Als ik rust nodig heb, is dat geen probleem. Hij is blij voor mij en ik ben hem heel dankbaar. Ik geloof het nog steeds niet, maar het is een mooie kans. Je hoort het niet vaak, van de derde klasse naar international.”

Het is voor Ali Hussein nu aftellen naar 26 november, wanneer hij op het vliegtuig naar Afrika stapt. De aanvaller herstelt momenteel nog van een bovenbeenblessure en hoopt voor zijn vertrek weer te kunnen spelen voor Avanti’31. Nadat het nationale team zich over twee weken in de Oegandese hoofdstad Kampala heeft gemeld, wordt er een dag later begonnen met trainen. De CECAFA Cup begint vervolgens in de eerste dagen van december. "Ik ben nu in ieder geval nog vrij rustig, maar misschien begint het wel meer te kriebelen naarmate het dichterbij komt.”