Solskjaer looft groeibriljant: ‘Hij doet me absoluut denken aan Van Persie’

Ole Gunnar Solskjaer gelooft dat Manchester United met Mason Greenwood goud in handen heeft. De manager van the Red Devils looft de achttienjarige aanvaller na zijn goede optreden tegen Partizan Belgrado (3-0 winst) donderdag, waarin de jongeling het eerste doelpunt voor zijn rekening nam. "Of hij me aan Robin van Persie doet denken? Absoluut", aldus Solskjaer.

De Noor denkt dat Greenwood het in zich heeft om uit te groeien tot een goalgetter. "Hij is heel rustig in de afronding", legt Solskjaer uit. "Het is aangeboren bij hem. Rechtervoet, linkervoet, ik denk zelfs dat hij zelf niet eens weet waarmee hij het beste is. Dat is heel moeilijk voor verdedigers om tegen te spelen. Ik zie het hem elke dag doen op de training, maar het mooie is dat hij het ook doet in een vol Old Trafford."

Greenwood had dit seizoen in de Europa League al drie keer een basisplaats. maar moet het in de Premier League stellen met korte invalbeurten. "Hij gaat een hele grote carrière beleven, maar soms is het beter om hem niet op te stellen", zegt Solskjaer. "Hij weet waarom hij niet zoveel gespeeld heeft. We nemen onze tijd met hem. Ik probeer de club te leiden op een manier zodat we het beste uit Mason kunnen halen."

Ook toen Anthony Martial aan het begin van het seizoen geblesseerd raakte, zat een basisplaats voor Greenwood er niet in. "Het zou niet goed geweest zijn om alle druk op de schouders van Mason te leggen", legt Solskjaer uit. "Hij moet wennen aan het 'grote mannenvoetbal'. Hij heeft vorig jaar de overstap gemaakt vanuit Onder-18 en nu traint hij elke dag mee bij het eerste. Je moet elke dag presteren als je door een groep als de onze geaccepteerd wil worden."