Calvin Stengs met vergelijkbare cijfers als Hakim Ziyech tegen FC Emmen

AZ is bezig aan een uitstekend seizoen. In de Eredivisie staan de Alkmaarders op een knappe tweede plaats, terwijl in de Europa League een grote kans is op overwintering. Donderdag was het team van trainer Arne Slot nog met 5-0 te sterk voor FK Astana. Na de lange terugreis vanuit Kazachstan wordt de draad in de Eredivisie weer opgepakt tegen FC Emmen. Opta beschouwt voor op het duel in Den Haag, zondag vanaf 20.00 uur.

o AZ is ongeslagen in de laatste zes ontmoetingen met FC Emmen in alle competities: vier overwinningen, twee keer gelijk. De Alkmaarders kwamen negen keer tot scoren in de twee Eredivisie-duels met de Emmenaren (4-1 en 5-0).

o AZ wist in zeventien competitieduels in 2019 de nul te houden, nog nooit noteerden de Alkmaarders achttien clean sheets op het hoogste niveau in een kalenderjaar (ook 17 in 1977 en 2009).

o AZ nam dit Eredivisie-seizoen 38 korte corners (90 in totaal), minstens 20 meer dan elke andere ploeg (Ajax volgt met 18).

o Calvin Stengs is samen met Hakim Ziyech de enige Eredivisie-speler die dit seizoen goed was voor minimaal 25 schoten (29), gecreëerde kansen (29), succesvolle dribbels (26) en balheroveringen (57).

o Alleen Azor Matusiwa had dit Eredivisie-seizoen meer intercepties (37) dan Fredrik Midtsjö (32), terwijl alleen Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Calvin Stengs meer kansen creëerden in deze Eredivisie-jaargang dan de middenvelder van AZ (27, gelijk met Steven Bergwijn en Mark Diemers).

o Geen verdediger was dit Eredivisie-seizoen bij meer doelpogingen betrokken dan Owen Wijndal (32 – 12 schoten, 20 gecreëerde kansen; Dumfries en Tagliafico ook 32); de linksback gaf in de afgelopen twee Eredivisie-speelronden meer assists dan iedere andere speler (drie).

o FC Emmen verloor de laatste zes uitwedstrijden in alle competities, de langste reeks voor de ploeg uit Drenthe sinds 2012 (toen negen nederlagen op rij).

o FC Emmen had op basis van Expected Goals dit Eredivisie-seizoen de meeste tegentreffers kunnen verwachten (27,3), terwijl dit aantal bij AZ juist het laagst is van alle Eredivisie-clubs (11,2).

o Michael de Leeuw maakte drie goals in zijn laatste vijf Eredivisie-duels met AZ, hij scoorde in deze periode (vanaf 2014/15) tegen geen Eredivisie-club vaker (ook drie tegen NAC, FC Utrecht en Willem II).

o Glenn Bijl werd in 2019 het vaakst voorbijgedribbeld van alle verdedigers in de Eredivisie (46 keer, net als Max Clark), terwijl alleen Gyrano Kerk dit kalenderjaar meer dribbels voltooide dan zijn mogelijke directe tegenstander Oussama Idrissi (80).