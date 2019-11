Willem II ontvangt ‘topclub onwaardig’ PSV: ‘Ons ware gezicht laten zien’

PSV gaat zondagmiddag op bezoek bij Willem II op zoek naar zijn eerste overwinning na vijf wedstrijden. Trainer Adrie Koster van Willem II hoopt te kunnen profiteren van de slechte vorm van de Eindhovenaren, maar verwacht zeker geen makkelijke wedstrijd. "Wij zullen van heel goeden huize moeten komen om het PSV lastig te maken", aldus Koster op het clubkanaal van de Tilburgers.

"PSV is niet in goeden doen, dat hoef je niet onder stoelen of banken te steken", stelt Koster vast. "Als je weinig punten haalt en je doet het ook Europees niet goed dan is dat voor een topclub 'topclub onwaardig'. Maar dan weet je ook dat ze er klaar voor zijn om zich te herstellen. We gaan er alles aan doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen en de punten hier te houden. Dat moet in elk geval de doelstelling zijn."

Bij PSV zijn Donyell Malen en Steven Bergwijn al een tijdje afwezig door blessures, maar Koster vindt dat de ploeg van trainer Mark van Bommel nog over voldoende kwaliteiten beschikt. "Ze pakken niet de punten terwijl ze toch vooral in de aanval wel heel gevaarlijk zijn. Ze hebben kwaliteiten voorin met spelers die wedstrijden kunnen beslissen." Koster is van mening dat PSV met name in defensief opzicht kwetsbaar is.

"Ze laten verdedigend steekjes vallen. En dan gaan wij kijken of we bij machte zijn om daarvan te profiteren. Je weet dat PSV niet vol druk zal zetten dus ze zullen hun momenten pakken. Wij moeten attent zijn en zullen ook momentjes krijgen, maar het is zaak om in topwedstrijden op die momenten toe te slaan." Willem II verloor zondag van FC Groningen (2-0) en aast op revanche. "PSV wil zich zo snel mogelijk herstellen en wij willen na het verlies tegen Groningen graag ons ware gezicht weer laten zien. Daarom verwacht ik een zeer interessante pot."