Jubilaris Steven Berghuis kan persoonlijk record verbeteren tegen RKC

Dick Advocaat is vorige week zondag goed van start gegaan bij Feyenoord. Onder zijn leiding werd het duel met VVV-Venlo met 0-3 gewonnen,waarna een 1-1 gelijkspel tegen Young Boys in de Europa League volgde. Het was niet het resultaat waar men in Rotterdam op hoopte. Zondag moeten de Rotterdammers opnieuw aan de bak, dit keer tegen hekkensluiter RKC Waalwijk. Opta beschouwt voor op het duel in De Kuip, zondag vanaf 16.45 uur.

o Feyenoord en RKC troffen elkaar 24 keer in alle competities deze eeuw, de Rotterdammers wonnen in deze periode even vaak niet (12 keer: 7 keer gelijk, 5 keer verlies) als wel van de Waalwijkers.

o Feyenoord wist voor het eerst sinds 2009 niet de nul te houden in negen opeenvolgende thuiswedstrijden in de Eredivisie; de laatste keer dat dit de Rotterdammers tien keer op rij overkwam was in 2007, toen was RKC de tiende tegenstander in die reeks.

o Feyenoord is dit jaar ongeslagen in de vijf Eredivisie-duels met promovendi (vier keer winst, eenmaal gelijk), het laatste jaar waarin Feyenoord niet verloor van een promovendus was 2012 (waaronder een gelijkspel tegen RKC Waalwijk).

o Steven Berghuis kan tegen RKC voor de tweehonderdste keer in actie komen in de Eredivisie, de aanvaller was in 2019 veertien keer trefzeker en maakte nog nooit vijftien competitiedoelpunten in één kalenderjaar (ook veertien in 2017).

o Feyenoord scoorde in vier van de laatste vijf competitieduels van buiten de zestien en maakte dit seizoen meer Eredivisie-doelpunten van buiten het strafschopgebied dan elke andere ploeg: zes.

o Sinds het Eredivisie-debuut van Jan-Arie van der Heijden voor Feyenoord won de ploeg 64 procent van de competitiewedstrijden waarin de verdediger in actie kwam (2,1 punten per duel), zonder hem wonnen de Kuipbewoners 54 procent van hun Eredivisie-duels (1,8 punten per duel).

o RKC won afgelopen speelronde voor het eerst sinds maart 2014 een Eredivisie-wedstrijd, de laatste keer dat de Waalwijkers twee opeenvolgende zeges in de Eredivisie wisten te boeken was in mei 2013.

RKC won vorige week voor het eerst dit seizoen. Heracles Almelo werd met 2-0 verslagen.

o Geen ploeg won dit seizoen procentueel gezien zo weinig persoonlijke duels in de Eredivisie als RKC (46,2%), terwijl Feyenoord juist gedeeld het hoogst scoort in dit klassement (54,0%, net als ADO).

o Alleen Dusan Tadic (41) en Steven Bergwijn (26) creëerden dit Eredivisie-seizoen meer kansen uit open spel dan Stijn Spierings (25, net als Calvin Stengs).

o Dylan Vente was in dienst van Feyenoord gemiddeld elke 106 Eredivisie-minuten betrokken bij een doelpunt (4 goals en 6 assists in 1054 minuten), voor RKC was de aanvaller in 554 minuten nog niet goed voor een treffer of een assist.