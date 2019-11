PSV en Willem II zorgen al 450 minuten voor ongekend doelpuntengemiddelde

PSV wist de vijf laatste wedstrijden in alle competities niet te winnen en dus wordt er van een crisis gesproken in Eindhoven. Na de 4-1 nederlaag tegen LASK Linz in de Europa League wacht de uitwedstrijd tegen Willem II, de huidige nummer zes van de Eredivisie. Om de achterstand op koploper Ajax niet nog verder op te laten lopen, is een overwinning in Tilburg noodzakelijk voor het team van trainer Mark van Bommel. Opta beschouwt voor op het duel in het Koning Willem II Stadion, zondag vanaf 14.30 uur.

o Willem II won slechts één van de laatste 26 Eredivisie-duels met PSV (twee keer gelijk, 23 keer verlies): de 5-0 zege in Tilburg op 10 maart 2018, met huidig PSV-assistent Reinier Robbemond als coach.

o De laatste vijf Eredivisie-wedstrijden tussen Willem II en PSV leverden 24 doelpunten op, een gemiddelde van 4,8 treffers per duel.

o Willem II staat voor het eerst sinds 2015 op acht competitiezeges in eigen huis in een kalenderjaar, de Tilburgers wonnen in 2008 voor het laatst meer thuisduels in een jaar: negen.

Vorig seizoen won PSV met 0-3 in Tilburg door goals van Donyell Malen, Luuk de Jong en Steven Bergwijn

o Willem II leed dit Eredivisie-seizoen vaker balverlies dan elk ander team: de Tilburgers verspeelden 1985 keer de bal, minstens 127 keer vaker dan elk ander team.

o Willem II is de enige overgebleven ploeg zonder een tegentreffer in het eerste kwartier dit Eredivisie-seizoen, terwijl PSV dit seizoen pas één keer scoorde in de eerste vijftien minuten.

o Miquel Nelom boekte vier overwinningen tegen PSV (V7) in de competitie, één minder dan de overige huidige Willem II-spelers bij elkaar (Gladon, Heerkens, Lewis, Nieuwkoop & Wellenreuther allemaal één).

o PSV is voor het eerst sinds februari zonder zege in drie opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden (een keer gelijk, tweemaal verlies), de laatste keer dat de Eindhovenaren minstens vier keer op rij niet wisten te winnen in de Eredivisie was in december 2013 (toen zeven duels).

o PSV pakte dit Eredivisie-seizoen meer punten na een 0-1 achterstand dan elk ander team (negen), maar ontmoet met Willem II één van de drie teams met enkel zeges na het maken van de eerste treffer.

o Denzel Dumfries is dit Eredivisie-seizoen de PSV'er met de meeste balcontacten (891), voorzetten uit open spel (17) en persoonlijke duels (157), terwijl alleen Donyell Malen (10 keer) vaker scoorde dan hij (3 keer).

o Kostas Mitroglou noteerde per 90 minuten 3,7 balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied en kwam gemiddeld tot 1,2 schoten, allebei het laagste gemiddelde van alle PSV-aanvallers dit Eredivisie-seizoen.