Van den Brom ziet mogelijkheden tegen Ajax: ‘Ze geven veel ruimtes weg’

FC Utrecht-trainer John van den Brom hoopt dat zijn ploeg zondag op bezoek bij Ajax kan profiteren van de ruimtes die de Amsterdammers zullen weggeven. De oefenmeester acht zijn manschappen niet kansloos tegen de koploper, die weinig verrassingen zal hebben voor Utrecht.

Van den Brom zag Ajax deze week in een spektakelstuk gelijkspelen tegen Chelsea (4-4). "Je kijkt als liefhebber naar de Champions League, zeker als Nederlandse ploegen spelen”, aldus Van den Brom, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk kijk je een beetje mee hoe ze het doen. Ze speelden iets anders, voor de eerste keer in die formatie. Je probeert altijd te bedenken wat ze zondag gaan doen. Maar ze hebben zoveel keus."

"De manier van spelen van Ajax wel bekend. Dat is niet zo moeilijk, je ziet ze elke week. En dat doen ze goed. Dat is mooi om te zien, eerlijk is eerlijk. Maar ze spelen met veel risico en geven ook veel ruimtes weg. Je gaat zeker kansen krijgen." Van den Brom waakt ervoor dat zijn ploeg niet naïef moet zijn tegen Ajax. "Als je heel open gaat spelen, veel plezier dan. Dan denk ik niet dat het iets kan worden."

Van den Brom leeft met vertrouwen toe naar de wedstrijd van zondag. "We hebben een hele goede trainingsweek achter de rug. We zijn natuurlijk goed uit de wedstrijden gekomen de afgelopen weken, dat bepaalt ook voor een groot gedeelte de stemming in de week. Deze week hebben we van zondag naar zondag geleefd. Een relatief lange week waarin je sommige aspecten van het voetbal weer mee kan nemen. Dat zijn voor trainer/coaches mooie weken om je ei kwijt te kunnen."