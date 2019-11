Ajax-huurling niet bezig met terugkeer naar Amsterdam: ‘Wil flow vasthouden’

Kaj Sierhuis lijkt de smaak bij FC Groningen na een moeizame competitiestart te pakken te hebben. De spits, die voor het tweede seizoen op rij gehuurd wordt van Ajax, nam afgelopen zondag tegen Willem II (2-0 winst) beide doelpunten voor zijn rekening. Het zorgde voor ontlading bij de 21-jarige aanvaller. "Vuur en emotie, dat zit in mijn spel opgesloten. Op zo’n moment komt dat eruit", aldus Sierhuis tegenover het Algemeen Dagblad.

Sierhuis verloor dit seizoen zijn basisplaats bij Groningen, nadat hij in zijn eerste vijf Eredivisie-optredens niet tot scoren was gekomen. "Na een voorbereiding waarin ik goed voetbalde en ook mijn goals meepikte, liep het in de eerste wedstrijden niet zoals ik hoopte", zegt Sierhuis. "Ik ergerde me aan mezelf, maar ook aan het feit dat ik veel minder ballen kreeg dan daarvoor. Met als gevolg dat ik mezelf nóg meer druk oplegde. De volgende wedstrijd móét ik scoren, dat idee. Terwijl je juist dan kunt blokkeren. Daar had ik, denk ik, even last van."

Aan het begin van de competitie miste Sierhuis een enorme kans tegen FC Twente (1-3 verlies), waar hij zichtbaar mee zat. "Ik ben iemand die best veel nadenkt, als het even wat minder goed gaat. Maar soms moet je wat minder nadenken en gewoon gáán. Schijt hebben? Ja, zo kun je dat wel noemen. Er zijn voetballers die tien keer een bal verkeerd spelen en de elfde keer hun tegenstander weer opzoeken. Soms ben ik jaloers op dat soort jongens."

De laatste drie Eredivisie-duels maakte Sierhuis drie doelpunten, waarmee hij ook aan zijn eigenlijke werkgever Ajax zijn goede vorm toont. Toch is de Jong Oranje-international niet bezig met een terugkeer naar Amsterdam. "Ik wil daar nog niet over nadenken. Ik wil de flow waarin ik nu zit vasthouden, mijn wedstrijden blijven spelen en belangrijk zijn voor FC Groningen." Groningen heeft aan het einde van het seizoen een optie tot koop, al heeft Ajax daarbij weer een terugkoopoptie bedongen.