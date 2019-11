Ajax moet waken voor standaardsituaties tegen ‘Eredivisie-angstgegner’

Ajax wacht na de uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League opnieuw een pittige wedstrijd. FC Utrecht komt op bezoek, de nummer vier van de Eredivisie-ranglijst. De bezoekers weten het de Amsterdammers doorgaans lastig te maken en steken in een uitstekende vorm. De laatste vier wedstrijden in alle competities werden in een overwinning omgezet, waaronder een 3-0 overwinning op PSV. Opta beschouwt voor op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zondag vanaf 12.15 uur.

o Ajax ontvangt FC Utrecht voor de vijftigste keer in de Eredivisie; in de afgelopen vijftien seizoenen wonnen de Amsterdammers vaker niet dan wel als Utrecht op bezoek kwam: zeven keer winst, vier keer gelijk en vier keer verlies.

o Ajax hield in de laatste drie thuisduels in de Eredivisie de nul en kan voor het eerst sinds november 2018 in minstens vier thuiswedstrijden op rij de nul houden (toen 5); de laatste keer dat dit thuis lukte tegen de Domstedelingen was echter in oktober 2013 (3-0).

o FC Utrecht scoorde dit Eredivisie-seizoen het vaakst uit standaardsituaties (twaalf keer), terwijl Ajax als enige ploeg in de competitie nog geen tegendoelpunt kreeg uit een dood spelmoment.

Ajax won vorig seizoen met 4-1 van FC Utrecht en had de titel voor het grijpen

o Quincy Promes zorgde met vijf van zijn acht competitiedoelpunten dit seizoen voor de gelijkmaker of een voorsprong voor zijn ploeg, het gedeeld hoogste van alle spelers in de competitie (Cyriel Dessers ook vijf).

o Dusan Tadic was direct betrokken bij vier van de laatste zes Eredivisie-doelpunten van Ajax tegen FC Utrecht (drie goals, een assist); alleen tegen sc Heerenveen (negen) noteerde Tadic meer goals in de competitie dan tegen de Domstedelingen: zeven.

o De laatste bezoekende trainer die een Eredivisie-duel in de Johan Cruijff ArenA wist te winnen was Erik ten Hag op 5 november 2017 als trainer van FC Utrecht (1-2).

o FC Utrecht behaalde, omgerekend naar drie punten per zege, alleen in 1983/84 meer punten uit de eerste twaalf Eredivisie-duels van een seizoen (24) dan nu (23, ook 23 in 1971/72 en 1980/81).

Een paar dagen na de pijnlijke uitschakeling in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur kwam Utrecht al in de eerste minuut op voorsprong tegen Ajax door een goal van Othman Boussaid

o FC Utrecht kreeg in de laatste vier speelronden slechts zeven schoten op doel tegen, minstens vier minder dan iedere andere Eredivisie-ploeg in die periode (Ajax en FC Groningen volgen met elf).

o Willem Janssen kreeg acht gele kaarten in zijn twintig Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax, waaronder één in elk van zijn laatste zes ontmoetingen; nog nooit kreeg een speler in deze eeuw negen keer geel tegen een specifieke tegenstander in Eredivisie.

o John van den Brom ging als Eredivisie-trainer zeven keer eerder op bezoek bij Ajax en zag in die wedstrijden zijn ploeg nooit meer dan één doelpunt maken; twee keer winst, vijf keer verlies.