Ook eigen fans keren zich tegen ‘arrogante’ Balotelli: ‘Hij moet respect tonen'

Racismeslachtoffer Mario Balotelli komt meer en meer alleen te staan in Italië. Woensdag keerden ook de supporters van zijn eigen club Brescia zich tegen de spits, die in de wedstrijd tegen Hellas Verona te maken kreeg met racistische aantijgingen vanaf de tribune en van het veld wilde stappen. "De arrogante houding van Balotelli is niet te rechtvaardigen", zo schrijft Brescia 1911, een fanatieke supportersgroep.

Eerder stelde Hellas Verona-trainer Ivan Juric dat er geen sprake was van racisme, terwijl vier raadslieden uit de gemeenteraad van Verona zelfs juridische stappen willen ondernemen tegen Balotelli. Ook de supporters van Brescia hebben geen enkel begrip voor de 29-jarige aanvaller. "Als Balotelli mentaal niet klaar was voor de Hellas-fans en voor zo'n belangrijke wedstrijd waarin onze trainer voor zijn laatste kans vocht, dan had hij dat moeten zeggen en zijn plek moeten afstaan aan iemand anders die niet zo irritant is als hij", klinkt het.

De supporters van Brescia komen opvallend genoeg op voor de harde kern van Hellas Verona. "De persoonlijke verklaringen van een van de leiders van de Hellas-fans rechtvaardigen niet de heksenjacht die door de media en bepaalde instanties is aangewakkerd in een poging om alle ultra's te criminaliseren en uit te bannen." De clubleiding van Hellas legde de leider van de harde kern, Luca Castellini, onlangs een stadionverbod tot medio 2030 op naar aanleiding van het incident met Balotelli.

Brescia 1911 lijkt de schuld vooral bij Balotelli te leggen. "We hebben absoluut geen twijfels dat hij Italiaans en zelfs Bresciaans is, maar dat rechtvaardigt zijn arrogante houding niet. Zijn capriolen zijn maar al te bekend. Hij moet zich eens opofferen en passie, respect en motivatie voor het Brescia-shirt dat hij draagt tonen. Daar lijkt hij totaal onbekend mee."

De groepering schrijft verder wel degelijk tegen racisme te zijn. "Bepaalde gezangen kunnen niet door de beugel, maar dat betekent niet dat alle Verona-fans racisten zijn of dat de harde kern een soort Ku Kux Klan is. Hele fanbases kunnen niet worden weggezet als racistisch. Racisme bestaat wel, maar het wordt vaak gebruikt om massale paniek te zaaien bij het publiek."