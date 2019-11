AZ in de wolken na bericht uit Zeist: ‘Het kan niet op, op dit moment’

AZ-trainer Arne Slot en technisch directeur Max Huiberts hebben vol enthousiasme gereageerd op de uitverkiezing van Calvin Stengs en Myron Boadu voor het Nederlands elftal. Stengs zat al bij de voorselectie en mocht derhalve hopen op een plekje in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Boadu profiteert van de afwezigheid van de geblesseerden Donyell Malen en Steven Bergwijn.

“Ik ben heel blij voor ze”, reageert Huiberts in gesprek met het Algemeen Dagblad. De twee aanvallers zijn opgeleid door AZ en mogen zich dit seizoen vaste basisspelers noemen in het eerste elftal van de Alkmaarders. “Dit is een heel mooi verhaal voor iedereen die werkzaam is in de opleiding natuurlijk. En ook een compliment voor de hele selectie die uitstekend presteert. Het kan niet op, op dit moment.”

“Dit is prachtig”, vult Slot aan. “Ik kan dit ook niet los zien van de prestaties van het hele team op dit moment. Het zijn niet de enige internationals die we hebben zoals ook Pantelis Hatzidiakos en Oussama Idrissi. En degene die niet international zijn, zijn in elk geval nadrukkelijk in beeld denk ik. Wat dat betreft is het jammer dat onze keeper Marco Bizot niet is geselecteerd. Hij heeft toch vaak de nul gehouden dit seizoen.”

De prestaties van AZ in de topwedstrijden in de Eredivisie en Europa League zijn volgens Slot mogelijk van invloed geweest bij het besluit van Koeman om Boadu en Stengs op te roepen. “Net als het spelen om de drie á vier dagen. Dat is belangrijk voor een topspeler en daar gaan ze goed mee om. De bondscoach zei recent dat het voor Myron nog ietsje te vroeg was. Het is inderdaad ‘ietsje’ geworden, haha”, besluit de trainer.