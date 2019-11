Oranje-opponent verliest bondscoach maar dwingt bijzondere regeling af

Stoke City heeft Michael O'Neill aangesteld als manager, zo meldt de club vrijdagmiddag uit de Championship via de officiële kanalen. De club plukt O'Neill daarmee weg bij Noord-Ierland, waar hij al sinds 2011 aan het roer staat als bondscoach. Voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden is echter een speciale regeling getroffen met de Noord-Ierse voetbalbond.

Hoewel O'Neill zaterdag al begint bij Stoke, maakt hij ook de kwalificatiecyclus met Noord-Ierland nog af als bondscoach. Dat is de Engelse club overeengekomen met de Noord-Ierse voetbalbond. Het land speelt op zaterdag 16 november thuis tegen Nederland en gaat op dinsdag 19 november op bezoek bij Duitsland. Noord-Ierland staat derde in Groep C en heeft nog enig uitzicht op directe plaatsing voor het EK in 2020.

O'Neill heeft bij Stoke City tot medio 2023 getekend en begint zaterdag na de competitiewedstrijd tegen Barnsley aan zijn dienstverband. De Noord-Ier volgt Nathan Jones op, die het negen maanden volhield in Stoke-on-Trent. De club is bezig aan een dramatisch seizoen op het tweede Engelse niveau: Stoke is na vijftien wedstrijden terug te vinden op de 24ste en laatste plaats in de Championship.

De laatste acht jaar was O'Neill de bondscoach van Noord-Ierland. Het grootste succes dat de oefenmeester met het land behaalde was de kwalificatie voor het EK in 2016. Het was voor het eerst dat het land uit het Verenigd Koninkrijk actief was op een Europees eindtoernooi. Noord-Ierland werd in Frankrijk in de achtste finale uitgeschakeld door Wales (0-1).