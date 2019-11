Erik ten Hag verklaart: ‘Dat was al het plan voor APOEL Nicosia’

Ajax-trainer Erik ten Hag keek vrijdag op de persconferentie kort terug op de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Chelsea. Na afloop van het 4-4 gelijkspel gaf de coach aan gefrustreerd te zijn door de manier waarop het duel was verlopen. Drie dagen later probeert Ten Hag de wedstrijd achter zich te laten. “Dat moet je loslaten, want het gaat om nu”, aldus de trainer in aanloop naar het duel van zondagmiddag met FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA.

Op weg naar de wedstrijd tegen zijn voormalige werkgever nam Ten Hag de tijd om terug te blikken op afgelopen dinsdag. “De vorige wedstrijd speelt altijd een rol op weg naar de volgende wedstrijd”, aldus Ten Hag. “Ik heb na de wedstrijd gezegd dat we goed hebben gespeeld. Ik heb ook gezegd dat we de situatie moeten accepteren zoals hij is. We moeten de wedstrijd achter ons laten en op naar de volgende. Dit soort wedstrijden stop je in je bagage. De ontwikkeling van het team en het individu gaat zoveel malen sneller als je dit in je bagage hebt. Dit soort wedstrijden vormt je als voetballer.”

Ten Hag koos in Londen voor een aanvallende opstelling, met Hakim Ziyech achter de spitsen en Donny van de Beek naast Lisandro Martínez op het middenveld in plaats van Edson Álvarez. “Dat was het plan al voor APOEL Nicosia”, doelt de trainer op het duel van eerder dit seizoen in de play-offs van de Champions League. “Kijkend naar de analyse van Chelsea en de manier waarop zij druk gaven, koos ik voor voetballend vermogen van achteruit. Daarom koos ik voor Nous (Noussair Mazraoui, red.) en Donny. Als aanvallende voetballers verdedigende disciplines hebben, kunnen ze altijd samen spelen.”

Mazraoui hield tegen Chelsea Sergiño Dest op de bank. De Marokkaans international maakte een uitstekende indruk tegen the Blues. “Daar ben ik heel blij mee”, aldus Ten Hag. “We weten dat hij dit kan. Vorig jaar heeft hij dat niveau ook al regelmatig aangetikt en in de loop van het seizoen heeft hij zich ontwikkeld. De laatste weken heeft hij zich verbeterd en het is mooi om te zien dat hij het om kan zetten in een wedstrijd waarin heel veel op het spel staat.”

Na een zware wedstrijd in de Champions League wacht zondag opnieuw een pittige tegenstander. De nummer vier van de Eredivisie komt op bezoek in Amsterdam. “Ik ben blij met de tegenstander FC Utrecht, omdat die uitdaagt”, reageert Ten Hag. “We moeten alle zeilen bijzetten en een hoog niveau halen om ze van ons af te houden. We weten waar we voor staan zondag. We moeten professionals zijn en dat betekent dat je het maximale moet geven en dat is wat we hier eisen.”