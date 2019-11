David Neres door blessure pas in 2020 weer in actie namens Ajax

David Neres komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor Ajax. De Braziliaanse buitenspeler heeft in de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Chelsea in de Champions League een knieblessure opgelopen en moet daar aan geopereerd worden. Erik ten Hag bevestigde vrijdag op de persconferentie dat hij de aanvaller pas in 2020 weer terug verwacht. "Het is ontzettend vervelend voor hem en het team", aldus de trainer.

“David Neres moeten we missen tot aan de winterstop”, zo viel Ten Hag vrijdag met de deur in huis tijdens de persconferentie. “Het is tijdens de wedstrijd tegen Chelsea gebeurd. Ik heb in de rust gevraagd of iedereen in orde was, toen was dat nog wel het geval. Direct na de wedstrijd was het al duidelijk, een grote tegenvaller voor hem en voor het team. Dit soort dingen gebeuren en het is ontzettend vervelend.”

Ziyech over speciale klik: 'We hoeven elkaar maar aan te kijken'

Ten Hag heeft het vermoeden dat Neres de blessure in de eerste helft op Stamford Bridge heeft opgelopen. “Toen had hij twee momentjes waarin hij in het duel kwam. We denken dat het daar gebeurd is. Het is voor iedereen ontzettend vervelend, want zijn grote vorm was aanstaande”, aldus de coach, die bevestigt dat het om een blessure aan de meniscus gaat. Hij verwacht dat Neres na de winterstop weer in actie kan komen, al kon hij dat niet met zekerheid zeggen. “Dat kan, maar dit is de prognose die ik nu heb.”

“Dat weet ik wel, maar ga ik niet zeggen”, reageerde Ten Hag op de vraag hoe hij het gemis van Neres gaat opvangen. Door zijn blessure mist Neres de resterende wedstrijden in de groepsfase van de Champions League tegen Lille OSC (27 november) en Valencia (10 december). Ook de komende interlands met de nationale ploeg van Brazilië moet hij aan zich voorbij laten gaan. Neres kwam dit seizoen tot dusver tot zes doelpunten in twintig wedstrijden in alle competities.