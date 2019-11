Erwin van de Looi haalt vervanger voor Myron Boadu uit Bundesliga

Bondscoach Erwin van de Looi heeft woensdagmiddag de selectie van Jong Oranje bekendgemaakt voor de aankomende twee interlands. Daishawn Redan van Hertha BSC is opgeroepen als vervanger voor Myron Boadu, die door bondscoach Ronald Koeman is uitgenodigd voor het Nederlands elftal.

Redan is de enige van de opgeroepen spelers die niet in de 34-koppige voorselectie zat. Uit die voorselectie zijn onder anderen Tahith Chong (Manchester United), Tyrell Malacia (Feyenoord) en Azor Matusiwa (FC Groningen) overgebleven; het drietal was er de vorige interlandperiode niet bij. Onder meer Kik Pierie, Noa Lang (beide Ajax), Joey Veerman, Mitchell van Bergen (beide sc Heerenveen) en Jay-Roy Grot (Vitesse) zijn afgevallen uit de voorselectie.

Daishawn Redan

Jong Oranje speelt op 14 november in de kwalificatiecyclus van het EK tegen Jong Gibraltar, terwijl op 19 november een vriendschappelijke wedstrijd tegen Jong Engeland op het programma staat. Het treffen met Jong Gibraltar wordt afgewerkt in het Victoria Stadium in Gibraltar en begint om 19.00 uur. De ontmoeting met Jong Engeland vind plaats op De Vijverberg in Doetinchem en start om 18.30 uur.

Jong Oranje is met negen punten uit drie wedstrijden in Groep 7 voortvarend begonnen aan de kwalificatiecyclus voor het EK Onder-21 in 2021 in Hongarije en Slovenië. Eerder werd gewonnen van respectievelijk Jong Cyprus (5-1), Jong Portugal (4-2) en Jong Noorwegen (0-4). De beloften van ministaat Gibraltar staan met nul punten kansloos onderaan.

Volledige selectie Jong Oranje:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Maarten Paes (FC Utrecht), Justin Bijlow (Feyenoord),

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Tyrell Malacia (Feyenoord), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenveld: Dani de Wit (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (Barcelona), Azor Matusiwa (FC Groningen), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Tahith Chong (Manchester United

Aanval: Justin Kluivert (AS Roma), Daishawn Redan (Hertha BSC), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV)