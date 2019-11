Wijnaldum reageert op Guardiola: ‘Een beetje vreemd om dat te zeggen’

Josep Guardiola vindt dat Liverpool-aanvaller Sadio Mané soms wel erg makkelijk naar de grond gaat, wat de manager van Manchester City op een sneer van collega Jürgen Klopp kwam te staan. Georginio Wijnaldum maakt zich echter niet druk over de psychologische oorlogsvoering van Guardiola in aanloop naar de kraker tussen beide titelkandidaten van zondag.

"Ik heb gehoord wat Guardiola heeft gezegd", laat Wijnaldum optekenen in de Engelse media. "Hij heeft zijn mening over ons naar voren gebracht, daar is verder niets mis mee. Dat is gewoon zijn mening. In zijn optiek is Mané iemand die schwalbes begaat. Wat kun je daar verder over zeggen? Ik heb zijn schwalbe tegen Aston Villa van vorige week (toen Mané geel kreeg, red.) niet teruggezien, dus daar kan ik niet over oordelen. Ik kan mij echter niet herinneren dat Sadio dat eerder heeft gedaan. We hebben nu ook de VAR, dus ja."

Wijnaldum vindt niet dat zijn ploeggenoten van Liverpool zich gemakkelijk laten vallen. "Hoeveel van onze spelers hebben geel gehad voor het maken van een schwalbe?", vraagt de middenvelder van de Premier League-koploper zich hardop af. "Ik denk dat Sadio de eerste was. Het is dus een beetje vreemd om te zeggen dat wij snel gaan liggen. Maar dat is slechts mijn mening."

De controleur van the Reds verwacht dat Manchester City zondag met aanvallende intenties naar Anfield komt. "Maar misschien spelen zo op een iets andere manier", houdt Wijnaldum alle opties open. "Een open wedstrijd zou voor beide elftallen goed zijn, maar het is ook een teken van respect als zij een andere speelstijl hanteren." Liverpool, dat dit seizoen nog niet heeft verloren in competitieverband, begint met zes punten voorsprong aan de kraker tegen de formatie van Guardiola.