‘Suárez stelt continu vragen, hij verkast vroeg of laat hiernaartoe’

Luis Suárez wil dolgraag in de Major League Soccer voetballen, stelt Nicolás Lodeiro. De middenvelder van Seattle Sounders stelt dat zijn voormalig ploeggenoot van Ajax in de toekomst in de Noord-Amerikaanse competitie actief wil zijn. "Je moet Barcelona overtuigen, Suárez wil wel naar de MLS", zegt de dertigjarige Uruguayaan over zijn landgenoot.

"Hij stelt continu vragen over de competitie", vervolgt Lodeiro in gesprek met MLSsoccer. "Zijn droom was om voor Barcelona te spelen. Hij speelt nu op een geweldig niveau en voelt zich goed daar. Vroeg of laat verkast hij hiernaartoe", verzekert Lodeiro. "Hij vindt de competitie erg leuk. Hopelijk gaat hij spelen voor de Seattle Sounders. Het is een kwestie van tijd voordat Suárez komt."

Toen Lodeiro in de zomer van 2016 zich aansloot bij de Seattle Sounders, kreeg algemeen directeur Garth Lagerwey ook al mee dat Suárez naar de MLS wilde verkassen. "Ik had Nico toen aan de telefoon. Zijn Engels is eigenlijk prima, maar hij vindt het niet prettig om over de telefoon te praten. Hij begreep mij niet en raakte gefrustreerd. Hij zei toen: wacht even, praat tegen mijn vriend", memoreert Lagerwey.

"Toen kwam Luis Suárez aan de telefoon. Hi, met Luis Suárez, hoe gaat het? Hij werd eigenlijk onze vertaler. Hij vertelde dat hij zelf over zeven jaar ook misschien zou komen. Ik zei dat we hem graag wilden hebben als hij er klaar voor was", aldus Lagerwey. De 32-jarige Suárez ligt momenteel nog tot de zomer van 2021 vast in het Camp Nou.