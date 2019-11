Calvin Stengs en Myron Boadu debuteren in selectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdag zijn definitieve Oranje-selectie bekendgemaakt voor de aankomende interlandperiode. Door blessures zijn Steven Bergwijn en Donyell Malen er niet bij in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland. Calvin Stengs en Myron Boadu debuteren in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Mohammed Ihattaren, die vorige week bekendmaakte dat hij een interlandperiode bij het Nederlands elftal verkiest boven de nationale ploeg van Marokko, zit nog niet bij de selectie. "De bondscoach en de PSV-middenvelder hebben dit in onderling overleg besloten". zo meldt de KNVB.

Matthijs de Ligt is wel geselecteerd. De verdediger van Juventus liet de wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Lokomotiv Moskou nog aan zich voorbij gaan vanwege een enkelblessure. Naar verwachting is hij tijdig hersteld voor de komende interlands. Italiaanse media meldden reeds dat er een goede kans is dat de mandekker inzetbaar is als la Vecchia Signora het zondag voor eigen publiek opneemt tegen AC Milan. Memphis Depay leek een vraagteken nadat hij eerder deze week geblesseerd uitviel in de Champions League-wedstrijd tussen Olympique Lyon en Benfica. De aanvaller is desondanks geselecteerd.

Boadu was door de bondscoach niet opgenomen in zijn voorselectie. Door blessures van Bergwijn (hamstring) en Malen (enkel) zit de talentvolle spits van AZ nu bij de definitieve selectie. Ook Wout Weghorst is door de keuzeheer bij de selectie gehaald. De VfL Wolfsburg-spits viel de afgelopen interlandperiodes telkens af omdat Koeman de voorkeur gaf aan Luuk de Jong. Marco Bizot, Hans Hateboer en Tonny Vilhena zijn de overige afvallers.

Oranje speelt op 16 november in Belfast tegen Noord-Ierland. Drie dagen later, op 19 november, komt Estland op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. In september werd nog met 0-4 gewonnen van Estland. Oranje staat momenteel bovenaan in kwalificatiegroep C, met vijftien punten uit zes duels. Duitsland staat op hetzelfde aantal punten. De eerste twee ploegen kwalificeren zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar. Bij een positief resultaat in Noord-Ierland is Oranje bijna verzekerd van een ticket voor het EK.

Definitieve selectie Oranje:

Doel: Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Myron Boadu (AZ), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).