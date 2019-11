Schrik van Feyenoord en PSV met ‘Ronaldo-trekjes’ lijkt klaar voor Oranje

Waar Feyenoord en PSV donderdagavond niet wisten te winnen, daar zette AZ wederom een grote uitslag neer in de groepsfase van de Europa League. Het elftal van trainer Arne Slot won ver weg van huis met 0-5 van FK Astana en is daardoor dicht bij overwintering in Europa. De Nederlandse kranten zijn lovend over de vijfklapper van AZ op vreemde bodem, met extra aandacht voor de uitblinkers Myron Boadu.

De Telegraaf vraagt zich af hoeveel internationals AZ rijker is bij de hervatting van de groepsfase tegen FK Partizan op 28 november. Met name de 'dekselse' Boadu wordt naar voren geschoven als kandidaat voor het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman, die de AZ-aanvaller niet in zijn voorselectie opnam. "Met zijn ongekende torinstinct is hij in mum van tijd uitgegroeid tot de schrik van iedere centrumverdediger. Bij Feyenoord en PSV weten ze er inmiddels alles van, zo makkelijk scoort de rappe nummer negen. En in Astana weten ze het nu ook, na zijn twee voltreffers. Boadu, als e-junior afgetest door Ajax, mist ook nog wel eens een opgelegd kansje (in Astana een handvol), maar hij weet keer op keer in scoringspositie te komen."

Boadu staat inmiddels op 13 doelpunten in 22 optredens namens de Alkmaarders. "Niet slecht voor een achttienjarige, te meer daar hij het afgelopen seizoen door een gebroken enkel amper in actie kwam", zo luidt het oordeel van de ochtendkrant. "Sterker nog: nooit maakte een spits in dienst van een Nederlandse club voor zijn negentiende verjaardag meer Europese doelpunten dan Boadu: zes stuks. Zelfs drievoudig Wereldvoetballer van het Jaar Ronaldo (de Braziliaan) lukte dit niet, in dienst van PSV. O Fenômeno bleef op vier goals steken."

Het Algemeen Dagblad is onder de indruk van het feit dat AZ geduldig was in de moeilijke omstandigheden in Kazachstan, zonder al te vaak de absolute topvorm te etaleren. "Zo lukte bij Calvin Stengs niet alles in de Astana Arena waar kachels de temperatuur tot een aangename vijftien graden hadden gemaakt." Uiteraard krijgt ook Boadu, die twee treffers voor zijn rekening nam, lof toegezwaaid. De jeugdinternational had echter nog vaker succesvol kunnen zijn. "De spits bewees ermee dat hij ook internationaal makkelijk het net weet te vinden al had hij er veel meer kunnen maken."

Volgens Trouw had AZ voor rust al afstand moeten nemen van de matige tegenstander van donderdagavond. "De Noord-Hollandse brigade was, evenals twee weken geleden in Den Haag, op alle fronten de betere ploeg. De vlot combinerende Alkmaarders dwongen legio kansen af, maar de afwerking liet te wensen over." Ook de verschillende afstandsschoten boden geen soelaas voor de bezoekers uit Alkmaar. "De schoten van Calvin Stengs en Teun Koopmeiners waren echter niet zuiver of niet hard genoeg." Het had echter geen desastreuze gevolgen, want AZ won wederom met ruime cijfers en kan de volgende ronde in de Europa League al bijna rijken.