Dick Advocaat countert Sasha Visser: ‘Ik vond hem zeer attent, zeer aanwezig’

Feyenoord beleefde donderdag een 'moeizame wedstrijd', erkent Dick Advocaat. De trainer beleefde tegen Young Boys (1-1) zijn debuut in De Kuip en zegt te kunnen leven met een gelijkspel. "Ik ben allang blij dat de spelers alles hebben gegeven, maar de échte controle die ik graag zie, die was er niet", oordeelt Advocaat in gesprek met FOX Sports.

Volgens Advocaat lukte het Feyenoord niet voldoende om vanuit het middenveld de beslissende pass naar voren te geven. "Dan wachten we net een stap te lang en waren we de bal kwijt. Daarin moesten we eerder beslissen, maar het ligt er ook aan hoe je je aanbiedt", stelt hij. Toch is de trainer het oneens met interviewer Sasha Visser van RTL 7, die meent dat spits Nicolai Jörgensen een afwezige indruk maakte. "Ik vond hem zeer attent, zeer aanwezig. Slordig dan? Ja, maar er hadden meer spelers last van slordigheid in hun spel."

Feyenoord neemt het zondag voor eigen publiek op tegen RKC Waalwijk. Advocaat zal moeten puzzelen, want Edgar Ié is er dan niet bij. De verdediger verstapte zich voorafgaand aan de 1-1 van Young Boys en werd naar de kant gehaald. Ook de fitheid van Rick Karsdorp is twijfelachtig. "Onze centrale verdediger zal zeker niet spelen. Rick vond ik heel degelijk spelen, maar hij had wat kleine kwaaltjes. Of hij speelt, weet ik niet. Maar als hij niet speelt, speelt een ander wel."

Karsdorp zelf toont zich voor de camera van RTL 7 ongelukkig met zijn optreden. "Iedereen weet wat ik kan en wat ik moet brengen. Alleen: ik breng het niet en daar baal ik van", aldus de rechtsback. Zo leed hij in de eerste helft naar eigen inzicht veel balverlies. "Natuurlijk heeft dat ook met mezelf te maken, maar je hebt ook weinig afspeelmogelijkheden. Ik moet veel meer brengen, maar dat komt er nu niet uit. Of dat met mijn mijn lies te maken heeft weet ik niet. Het moet wel anders", benadrukt hij.

''Misschien zit het ook wel in het kopje. Iedereen kent mijn verhaal: twee jaar weinig gespeeld, vervelende blessures gehad en dan wil je de draad weer oppakken bij Feyenoord. Het komt er nu nog niet helemaal uit", merkt Karsdorp tot zijn spijt op. Volgens de verdediger weet 'iedereen' dat het beter moet en doet hij daar zijn best voor. "Ik werk er keihard voor en ik doe er alles voor. Het komt ook wel goed, alleen dacht ik dat het sneller zou komen."