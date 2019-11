Boskamp: ‘Ik zou echt niet weten wat hij moet doen om te mogen invallen’

Dick Advocaat maakte donderdagavond beperkt gebruik van zijn wisselmogelijkheden. In de slotfase van het duel tussen Feyenoord en Young Boys (1-1) werd de geblesseerde Edgar Ié afgelost door Marcos Senesi, terwijl Sam Larsson binnen de lijnen kwam voor Luis Sinisterra. In de studio van RTL7 doemt de vraag op waarom Yassin Ayoub opnieuw niet mocht invallen bij Feyenoord.

Ayoub miste een groot deel van de seizoensstart door liesklachten, maar keerde zondag tegen VVV-Venlo (0-3 zege) weer terug op de bank. Ook tegen Young Boys was hij een van de reserves. "Ik zou het echt niet weten", reageert Jan Boskamp op de vraag wat Ayoub moet doen om een invalbeurt te verdienen. "Voor mij is het alleen maar vreemd dat Gio en Jaap Stam hem allebei niet gebruikten. Ik weet niet hoe hij in de groep ligt, maar bij FC Utrecht vond ik hem dominant spelen."

Theo Janssen zag Ayoub maandag in actie tijdens het duel tussen de beloften van Vitesse en Feyenoord (0-2). De assistent-trainer van de Vitesse-talenten zag Ayoub de score openen. "Ik moet zeggen dat er veel energie in zijn spel zat. Op dat niveau maakt hij in ieder geval het verschil. Ik denk dat hij er wel dicht tegenaan zit", aldus Janssen. Ditmaal opteerde Advocaat voor een middenveld met Jens Toornstra, Renato Tapia en Orkun Kökcü.

Het spel van Tapia wordt in de studio ook uitgelicht. "In de eerste helft vond ik hem echt aanwezig, maar op bepaalde momenten zag je dat hij het niet meer kon belopen", merkt Boskamp op. "De afstanden met Jens en Kökcü werden vergroot. Als je zo ver uit elkaar staat, dan word je overlopen. Dat was ook de sterkte van Young Boys. Het loopvermogen van die ploeg was indrukwekkend." Feyenoord heeft na de remise vier punten verzameld, evenveel als FC Porto. Aan kop gaan Young Boys en Rangers FC met zeven punten.