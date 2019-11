Manchester United door na show Martial en Rashford; goed nieuws voor AZ

Manchester United heeft zich donderdagavond probleemloos verzekerd van de volgende ronde van de Europa League. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer speelde sprankelend en liet Partizan Belgrado kansloos: 3-0. Met tien punten uit vier wedstrijden in Groep L zijn de Engelsen verzekerd van overwintering; AZ volgt met acht punten op de tweede plek en heeft eveneens goede papieren.

United begon aan de wedstrijd in de wetenschap dat het bij winst geplaatst zou zijn en toonde vanaf het begin zijn aanvallende intenties. Toch was het Partizan dat het eerst gevaarlijk werd en al na vijf minuten leek te scoren. Umar Sadiq werd echter teruggefloten wegens buitenspel. Vanaf dat moment was het eenrichtingsverkeer richting het Servische doel van ex-Vitessenaar Vladimir Stojkovic.

Rashford miste in de eerste tien minuten twee enorme kansen; eerst schoot de Engelsman in vrije positie naast, daarna stuitte hij op Stojkovic. Nadat Rashford even later ook een volley over zag vliegen, was het in de 21ste minuut eindelijk raak voor United. Rashford bereikte met wat fortuin Mason Greenwoord, die naar binnen kapte en makkelijk kon binnen schieten: 1-0. Na ruim een half uur verdubbelde het sterk spelende United zijn voorsprong. Martial kreeg de bal voor de voeten na zwak wegwerken van Partizan, waarna de spits aan een prachtige solo begon en Stojkovic met een puntertje verschalkte: 2-0.

In de tweede helft zette United zijn goede spel door en kreeg de bedrijvige Rashford al snel loon naar werken. Ashley Young legde de bal in de 48ste minut panklaar neer voor de aanvaller, die de bal met links onberispelijk in de kruising schoot: 3-0. Vijf minuten daarna was Rashford opnieuw dichtbij, maar het stiftje van de 22-jarige Brit kon ternauwernood gekeerd worden door Stojkovic.